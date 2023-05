“Me hizo cag... la boca”: jugador de Cobresal reclamó por cuestionamientos a la falta que le costó la expulsión a Darío Osorio

El defensor de Cobresal, Nelson Sepúlveda, víctima de la falta que anoche le costó la segunda amonestación al jugador de Universidad de Chile, Darío Osorio, quien finalmente resultó expulsado, aseguró que la figura azul “me rompió todo el labio”.

Los dichos del jugador del cuadro minero los dio en conversación con lun.com, donde justificó la sanción al juvenil de los universitarios por la gravedad del golpe recibido que, en sus palabras, fue minimizado tanto por el árbitro del encuentro, Manuel Vergara, como por los comentaristas de TNT Sports.

Decían que no me había tocado (Darío Osorio), pero me hizo cagar la boca. En el primer tiempo tiró otros manotazos. — Nelson Sepúlveda

La expulsión de Darío Osorio

“Me rompió todo el labio y me corrió un poco el diente de abajo. Me pusieron dos puntos. Decían que no me había tocado, pero me hizo cagar la boca. En el primer tiempo tiró otros manotazos, pasó lo mismo y el árbitro le dijo que tuviera cuidado porque ya tenía amarilla”, señaló el futbolista minero, uno de los protagonistas del pálido empate sin goles de anoche entre el cuadro capitalino y el nortino.

“El juez le dijo que se calmara, antes de pegarme a mí le dio otra patada a Guillermo Pacheco, ya estaba un poco descontrolado. Luego me pegó a mí”, prosiguió Sepúlveda.

Universidad de Chile y Cobresal repartieron puntos en un disperso y opaco encuentro

“No vi su brazo, él despeja, yo estaba mirando la pelota y con su movimiento del brazo me dio de lleno. En una jugada anterior me sacaron (tarjeta) amarilla a mí por un foul (a Osorio), pero considero que no lo toco y le dije al árbitro que me pegó y a él nada. Tuvo que ir a ver que me había roto el labio para sacarle la tarjeta. Tengo un poco de dolor, pero se me pasará”, explicó.

“La cancha no era para nada cómoda a la hora de jugar y eso se prestó más para un estilo aguerrido y de lucha. Fue un partido difícil y friccionado. El empate fue lo más justo. Y lo del golpe en el labio no pasó a mayores, aunque en el momento fue doloroso y encontré raro, porque me lo contaron, que en la televisión dijeran que poco menos que no me había hecho nada. Con todas las cámaras que tienen cómo no dijeron que me pegó de lleno. Más encima, el árbitro me pregunta: ¿Dónde te pegó? Le tuve que mostrar el labio con sangre para que reaccionara y después de eso le sacó la segunda amarilla y lo expulsó”, finalizó.

