“Paren el huev...”: Guarello entró en cólera y se lanzó “al vacío” tras error de Jordhy Thompson

El periodista Juan Cristóbal Guarello lo hizo otra vez y nuevamente con Colo Colo. Fue la vez pasada que terminó en el suelo, luego que Leandro Benegas se perdiera una clara oportunidad de gol en los últimos minutos en el duelo frente a Monagas por la Copa Libertadores.

Esta vez, tal como si fuera un deja vu, se repitió la historia frente a Boca Juniors en el estadio La Bombonera, cuando al minuto 77 del segundo tiempo el jugador Jordhy Thompson tuvo una clara opción para empatar el partido, que iban perdiendo por un gol a cero, anotación realizada por Marcelo Weigandt, pero se lo perdió.

Eso provocó la furia del comentarista de Deportes Agricultura y Canal 13, repitiendo el mismo gesto técnico de la vez pasada, de quitarse los fonos, subirse al mesón y tirarse “al vacío”, desapareciendo de pantalla.

Tras su reacción, que causó las risas de sus compañeros, Guarello despotricó contra Colo Colo, preguntándose qué tipo de entrenamientos están realizando.

¡Guarello indignado!

“¿Qué pasa? ¿Qué pasa en el Monumental? ¿Apuntan afuera del arco? No, paren el hueveo. No se puede. Estaba con uno menos Boca. Váyanse un rato…”, reclamó a viva voz.

“Cómo será de malo el equipo de colo colo ..que perdió con el boca más malo que e visto en años”, “Una pena ver a colo colo así ,hace años del 90 que no ganamos nada un club tan grande”, “No remata al arco colo colo, una pena ver a este equipo”, lamentaron los usuarios.

Incluso, otro fue más suspicaz y le recordó los hechos de violencia que protagonizó Jordhy Thompson con su polola e ironizó con un “Ahora no le pega”, en clara alusión a las denuncias en su contra, que lo mantuvieron alejado del plantel por unos días.

El encuentro terminó con el paso a octavos de final de Boca Juniors y una brutal golpiza entre hinchas a la salida del estadio Estadio Alberto J. Armando, conocido como La Bombonera.