“Me tocó lidiar con eso”: diputada Olivera revela que crisis del atletismo es porque “el clasismo siempre ha existido en el deporte”

Érika Olivera, actual diputada del Congreso Nacional, y exatleta y medallista chilena en su etapa deportiva, aseguró este miércoles en un medio de circulación nacional que “el clasismo siempre ha existido en el deporte”, al comentar los alcances de la denuncia que Berdine Castillo y Poulette Cardoch hicieron respecto de su “injustificada marginación” de la prueba de 4x400 en los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

Olivera, histórica fondista nacional, que le dio al país una presea dorada en los Juegos Panamericanos de Winnipeg 1999, dejó en claro que lo sucedido en los pasados juegos con Cardoch y Castillo, quienes acusaron haber sido víctimas de hostigamiento, y en el caso de la chileno-haitiana, incluso de ataques racistas de parte del entrenador Marcelo Gajardo y Ximena Restrepo en la previa a la competencia de relevos 4x400, es una denuncia que deberá ser investigada con rigurosidad por la Federación.

La postura de Érika Olivera

“Esta situación la veo como toda persona que es amante del deporte. No solo del atletismo. Es doloroso un tema en que las deportistas son las principales afectadas. Decisiones de personas que tienen cargo y poder terminan afectando no solo a los deportistas que quedan fuera del relevo sino al equipo en general”, apuntó en conversación con latercera.com.

“En el deporte siempre han ocurrido situaciones similares. Este año, un año de Panamericanos, en mi rol parlamentario me tocó recibir denuncias de deportistas afectados en el proceso. Y también en los Parapanamericanos. No es solo en el deporte convencional. Uno espera, finalmente, que las autoridades respalden a los deportistas, les den respuestas y eso no existe. Eso es grave”, prosiguió la parlamentaria, quien no dudó en exponer que “el clasismo” ha sido un fenómeno que siempre ha existido en el atletismo criollo.

“Busca apagar el fuego, pero lo está haciendo con bencina”: presidente de comisión de Atletas se lanzó contra Gert Weil

“El clasismo siempre ha existido en el deporte. Fui atleta muchos años y me tocó lidiar con eso. Es una cuestión que lamentablemente existe, pero no solo en el deporte, sino en la sociedad. Sería maravilloso que en el deporte no existiera, pero es un problema que está en la sociedad, donde a la gente la miran distinto por el lugar del que provienen”, agregó.

“Todo lo han destruido con esta imbecilidad”: Gert Weil disparó contra atletas de posta 4x400

“Los deportistas se quedan con la sensación de que no hay respeto, de que no se les valora. Esto tiene que llamarnos la atención, sobre todo a los que toman decisiones. Tiene que ser una oportunidad para cambiar la forma para tratar a los deportistas”, puntualizó Olivera, quien exculpó de cualquier culpa a la atleta Martina Weil, hija de Restrepo, y una de las integrantes del cuarteto de relevos en los Panamericanos.

“Martina es una atleta que con méritos ha demostrado ganarse los espacios. Es una excelente atleta. Por ningún motivo acepto o comparto que se empañen las alegrías que ha dado por ser ‘hija de’. No corresponde. Ella es una deportista destacada”, aseveró.

“Lo que sí se tiene que investigar, la federación tiene que hacerlo, es si hubo hostigamiento, maltrato. Y si eso implica sancionar, cada organización deberá ver si corresponde. Es súper difícil cuando hay personalidades involucradas. Acá se ha mencionado a la vicepresidenta de World Athletics y una directora del Coch”, finalizó.

Nuevos antecedentes en el escándalo del atletismo: dan cuenta de “elitismo”, “discriminación” y “tráfico de influencias”

“Estaba destrozada, no tenía cómo volver a correr”: Lucas Nervi cuenta cómo encontró a Poulette Cardoch tras ser borrada de la 4x400

“No puedes jugar con las ilusión de los deportistas”: Érika Olivera muestra su postura ante el escándalo del atletismo