Pato Yañez lapidario con los futbolistas de la Roja por empate con Paraguay: “Te traes al Mago Guardiola y no pasa nada”

Tras la renuncia de Eduardo Berizzo a la banca de la selección chilena luego del empate sin goles con Paraguay por las clasificatorias mundialistas, Patricio Yáñez tuvo lapidarias críticas esta mañana para los futbolistas chilenos, a quienes culpó por la debacle de la Roja en este truncado proceso.

Fue en su tribuna del programa “Puntapié inicial”, de radio Agricultura, que el retirado futbolista y seleccionado nacional alertó por la ausencia de recambio de calidad en el fútbol chileno para continuar con el exitoso paso de la “Generación Dorada”.

Las duras críticas de Patricio Yáñez

“Para mí, los mayores responsables son los propios jugadores. Si no tienes materia prima, te traes al Mago (Pep) Guardiola y no pasa nada. No tenemos jugadores, ni de proyección”, lamentó el Pato, quien insistió en que más allá de los errores que haya cometido Eduardo Berizzo al mando de la Roja, y que acabaron anoche con su renuncia a la banca nacional, el mayor problema que debe enfrentar Chile en este tránsito al Mundial de 2026 es que “en el fútbol chileno no hay nadie”.

“Decir que le faltaron dos jugadores de Colo Colo, dos de Cobreloa o dos de Everton, no hay nadie. O nos ‘mexicanizamos’ otra vez y llamamos a todos los hue*** que están allá en México y le empezamos a dar vida con los mexicanos”, aseveró.

“El jugador defiende. Eso nos pasó a nosotros también (cuando era seleccionado activo). Les echas la culpa a los guatones y viejos de la prensa. Es la descarga. Pero ellos son tan responsables. Yo le pongo un porcentaje más alto de responsabilidad a los jugadores que al técnico”, insistió.

Chile vuelve a decepcionar en las clasificatorias y no pasa de un magro empate sin goles con Paraguay

Sus críticas no quedaron ahí, puesto que Yáñez prolongó sus cuestionamientos al recambio criollo y las opciones que tendrá el próximo deté que se haga cargo del combinado nacional.

“Si no tienes jugadores, es muy difícil. Tenemos poco, es la verdad. Pero ojalá que el técnico que llegue pueda redireccionar ese poco y hacerlo más agresivo”, dijo.

Gary Medel defiende a Berizzo y lamenta su renuncia: “No lo dejaron trabajar tranquilo y por eso se cansó”

“Para mí los principales responsables son los jugadores. Cuando llegó Berizzo a la Roja, uno decía: ‘Conoce el medio, puede sacar algo’. Pero el componente importante son los jugadores. Si no tienes materia prima, puedes traer al Mago Guardiola y no pasa nada. No tenemos jugadores. Y no hay respuesta de proyección. A lo mejor en un año más, los chicos de la Sub 23 y, que tampoco están calificados para seguir a la ‘Generación Dorada’, pueden trabajar mejor con otro técnico”, prosiguió.

“Se acabó el ciclo y no veo que Chile haya mejorado. Este grupo de jugadores debe tener mayor confianza y crecimiento, y ver si nos alcanza para algo. El objetivo sigue ahí, pero estamos complicados. Chile no pudo encontrar solución a lo que planteó Paraguay y eso se lo adjudico al DT”, finalizó.

La Roja ya tiene DT interino: Nicolás Córdova asumirá el cargo para el próximo partido de la selección

“Un equipo que no juega a nada, esta es una selección pobre”: Rodrigo Sepúlveda se lanza contra Berizzo y los jugadores de La Roja