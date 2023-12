ByN apaga con bencina polémica de Maximiliano Falcón con Colo Colo: “Se le salió la cadena”

Con evidente molestia habrían tomado algunos dirigentes de ByN los reclamos que este martes hizo el defensor uruguayo de Colo Colo, Maximiliano Falcón, quien tras quedarse abajo del avión que llevó a los albos a Iquique para disputar la final de Copa Chile ante Magallanes, ironizó con el eventual desinterés del Cacique en seguir con él para la próxima temporada.

En su momento, y luego de los problemas que ayer tuvieron cinco futbolistas albos y parte del staff técnico para abordar el vuelo al norte del país, el defensor había reclamado en conversación con una emisora nacional de lo que, a su juicio, fue “una falta de respeto y un tema de organización del club”.

La respuesta de Colo Colo a Falcón

“No puede ser que pase esto. Porque no solo quedamos jugadores, sino que también algunos del staff. Somos el club más grande de Chile y esto no puede pasar. Le dije a mis compañeros que yo no viajo y ellos estaban en la misma línea”, sinceró el charrúa, quien no dudó en dejar un manto de duda respecto de su futuro en la institución.

“Si no quieren contar conmigo díganmelo de frente, uno empieza a pensar muchas cosas más allá de que estoy enojado, porque justamente jugadores como Fabián Castillo que no está considerado; Darío Lezcano, que han tenido polémicas; entonces no sé si va por ahí conmigo”, sentenció.

Sus dichos evidentemente provocaron molestia en la concesionaria, donde no dudaron en responder al jugador, a quien tildaron de hiperventilado, según informa este miércoles elmercurio.com.

“Qué hiperventilación más grande. No se controla, como en la cancha (...) se le salió la cadena. Si pensó que no queríamos que fuera a Iquique, simplemente no lo invitábamos”, fue la contundente respuesta del club al medio de circulación nacional.

La molestia también la trasladaron a los cuestionamientos realizados a las instalaciones del estadio Monumental, donde aseguraron que sus jugadores “tienen el mejor camarín del fútbol chileno”.

“Está nuevo. Todos los problemas que han pasado es por el uso. El casino que tienen es impecable. Se le salió la cadena, simplemente”, cerraron.

