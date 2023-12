“Está fuera de Colo Colo”: aseguran que ByN no le renovará a Quinteros y dirigirá su último partido en final de la Copa Chile

Con sus dos pies más afuera que dentro de Colo Colo estaría el entrenador Gustavo Quinteros, quien según se informó esta tarde en una emisora radial, no será renovado de cara a la próxima temporada debido a la resistencia de una parte importante del directorio de ByN.

En las horas previas a la final de Copa Chile, que los albos -y el DT- jugarán frente a Magallanes en Iquique (19:00 horas), fue que se afirmó en el programa “Deportes”, en radio Agricultura, que el destino del boliviano-argentino estará fuera de las instalaciones de Macul.

Sin consenso en el directorio de Colo Colo

“En este momento está fuera de Colo Colo. Está más confirmado que ayer, aunque yo siempre digo que en Colo Colo siempre pasa algo”, señaló el periodista Cristián Alvarado, habitual reportero del Cacique en la emisora.

“Igual dejo abierta una pequeña ventana, pero si me la tengo que jugar ahora, Gustavo Quinteros va a dirigir hoy su último partido al mando de Colo Colo” , agregó Alvarado, quien apuntó que los motivos del alejamiento entre ambas partes no nació del entrenador y sus eventuales ofertas de Racing Club o la selección chilena, incluso su molestia con ByN por la falta de refuerzos de calidad para esta campaña, sino más bien de una buena parte del directorio “derechamente no lo quiere”.

Colo Colo y Magallanes van por una copa para sacarse el trago amargo

“Yo diría que Quinteros se va porque parte del directorio derechamente no lo quiere. Finalmente ellos van a tomar esta decisión”, contó el periodista, quien incluso se aventuró con la fecha donde la concesionaria confirmará la desvinculación del técnico.

“Jamás debería permitirse”: La crítica de Iván Zamorano a Colo Colo por cómo trataron caso Jordhy Thompson

“El viernes hay una reunión de directorio importante de Blanco y Negro. Después se debería comunicar la decisión final”, afirmó.

En el programa "Deportes", de radio Agricultura, dieron la información respecto del futuro de Gustavo Quinteros en la banca de Colo Colo. Fuente: Captura de pantalla del streaming del programa "Deportes", en radio Agricultura.

“Más allá de todo lo que yo pueda decir en estos momentos, la resolución final no ocurre aún. Pero uno va averiguando, preguntando por aquí y por allá. Todos los caminos indican que Gustavo Quinteros no seguirá siendo el director técnico de Colo Colo”, puntualizó.

“Me guardo una remota posibilidad de que siga, pero me la juego que hoy Gustavo Quinteros dirige su último partido en Colo Colo”, finalizó.

Jugadores de Colo Colo se quedaron debajo del avión hacia Iquique y Falcón estalla: “Si no quieren contar conmigo díganmelo de frente”

Sólo tres se salvan en la oncena de “refuerzos” del Colo Colo 2023