Presentan a Arturo Vidal en Colo Colo y el King promete desde ya “ser importante con los títulos que ganemos”

Esta tarde, y en compañía del presidente de ByN, Alfredo Stöhwing, fue presentado oficialmente en el estadio Monumental el seleccionado chileno Arturo Vidal, quien en su regreso a Macul prometió “ser importante con los títulos que ganemos”.

Con un semblante que sólo evidenciaba la alegría por regresar al club que lo formó en su exitosa carrera deportiva, Vidal no escabulló ninguna de las más de 10 preguntas con que los periodistas de diversos medios lo bombardearon para conocer de sus sentimientos y la promesa de ganar títulos con la divisa del Cacique.

Los objetivos de Arturo Vidal

“Estoy muy feliz de volver a casa, después de casi 17 años. Como lo dije ayer, vuelvo con muchos sueños cumplidos afuera, vengo feliz, creo que era el momento de volver, siempre lo había dicho, que quería volver bien creo que llego en un momento muy bueno, de una recuperación (a una cirugía de rodilla) que ha salido a la perfección. Así que espero seguir demostrando todo lo que he hecho en mi carrera acá en Colo Colo”, afirmó el futbolista, que no dudó en prometer “volver a colocar a Colo Colo en lo más alto de Sudamérica”.

“Mi primer objetivo es ser campeón con Colo Colo. No sólo acá en Chile, sino que en Sudamérica, y tratar de ayudar lo que más pueda. Siendo un líder en el club, hacer crecer al fútbol chileno, y prepararme para la selección”, prosiguió el mediocampista, quien aseveró que buscará ante sus nuevos compañeros “ser importante con los titulos que ganemos con Colo Colo”.

“Me siento orgulloso de lo que sienten mis colegas por mí, pero no de demostrarle que yo soy ídolo de ellos, sólo porque ellos lo dicen, sino que trato de que ellos me conozcan en el día a día, que vean cómo me preparo para que ellos también se puedan preparar, en ese sentido me gusta demostrarles porqué me ha ido tan bien afuera y porqué a ellos también podría irles así en el extranjero”, complementó.

Respecto de su llegada al club popular y los rumores que lo vincularon en su momento a otros clubes, como América de Cali, equipo querido por la familia de su actual pareja, Sonia Isaza, el King fue claro en afirmar que “mis decisiones son siempre apoyadas por mi entorno familiar”.

La decisión de Arturo Vidal

“Con Sonia estamos muy bien, ella se mete poco en mis decisiones y siempre me apoya. Y mi decisión de venirme a jugar a Chile no fue sólo por mis hijos, sino porque yo quería, y si se dio más feliz aún. Mi familia y mujer estuvieron felices con esta decisión”, apuntó.

Su compromiso con la divisa alba fue otro tópico que dejó en evidencia el King, quien recordó que “en todos los lugares donde estuve, siempre puse por delante a Colo Colo”.

“Ya que estoy acá, el mundo va a conocer más de Colo Colo, y ojalá se dé en resultados. Todas esas cosas buenas se tienen que traducir en triunfos para el club”, agregó el volante, quien anticipó que “se van a evidenciar mis condiciones cuando me toque jugar, mi categoria. Lo importante que soy para el equipo. Ya estamos con esta camiseta, y espero que ayude mucho, no sólo a Colo Colo sino que a mis compañeros”.

“Espero sentir el cariño de todos los hinchas en los estadios que nos toque jugar con Colo Colo, que todos los estadios estadios estén llenos en cada partido”, indicó Vidal, quien sobre el final le bajó el perfil a la viral promesa que en su momento hizo Claudio Bravo, de regresar al Cacique cuando lo hiciera el King.

“Eso fue joda, el sabrá cuál será su opción. Uno lo ve cuando está fuera, pero debo aclarar que Brayan (Cortés, el arquero de Colo Colo) es titular en la selección y es un arquero hecho. Él tendrá que saber si sigue acá o si Claudio quiere venir, pero si llega gente para sumar, maravilloso sería”, concluyó.