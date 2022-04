Miguel Piñera revela que le propuso a su hermano crear bono para artistas por la pandemia: “No me pescó”

Miguel “Negro” Piñera estuvo invitado durante el último capítulo del programa de CHV Pero Con Respeto.

En el espacio conducido por Julio César Rodríguez, el hermano del expresidente Sebastián Piñera abordó diferentes temas en conversación con el periodista.

Dentro de ese marco, el cantante de la recordada “La luna llena” reveló que durante el período más complejo de la pandemia de covid en nuestro país, él se encontraba “preocupado por mis colegas músicos que estuvieron sin pega por dos años”.

“Me contaron que usted hacía el amor con boina. Disculpe si soy imprudente”, le consultó al respecto el en Pero...👇https://t.co/4TOFf6gZyB — Publimetro (@PublimetroChile) April 12, 2022

En ese sentido, reveló que le planteó al en ese entonces Mandatario implementar un bono para los artistas.

Eso sí, no tuvo mayor fortuna, acorde a su relato. “Se lo propuse, pero no me pescó”, aseguró.

Finalmente, el “Negro” Piñera señaló que “lo iba a hacer, lo iba a hacer, pero después no lo hizo”.

