“A menos que fuese un bodrio”: Antonia Santa María dice estar preparada para volver a un proyecto televisivo

A mediados de 2010 la actriz Antonia Santa María gozaba de un gran prestigio en la escena televisiva gracias a su protagónico en la teleserie de TVN “La chúcara”, donde su personaje de Laura Muñoz le abrió las puertas para iniciar su despegue definitivo en las pantallas nacionales.

Sin embargo, la siguiente producción del canal público en la que participó como protagonista, la teleserie “Dime quién fue”, donde interpretó el papel de Laura Castillo, no resultó ser la mejor trama para continuar con su ascendente carrera televisiva.

De eso ya han transcurrido cuatro años, en los que la hermana de la periodista Constanza Santa María supo reinventarse desde otra vereda. De la productora que creó junto a su marido y que por estos días la puso nuevamente en la órbita mediática gracias a la obra de teatro que estrenará el próximo 4 de agosto en el Teatro de Las Condes.

Ahora que la menor (su hija Olaya) tiene tres años, me pican un poco las manos. Extraño la cotidianidad con los compañeros, convivir con actores todos los días. — Antonia Santa María

La adaptación de “La Gata sobre el tejado de zinc caliente”, una obra teatral que mantiene entusiasmada a “La chúcara” Santa María, quien en entrevista con Revista Ya dio cuenta de su actualidad y, como no, de sus posibilidades de regresar a la TV para aportar desde sus interpretaciones a las actuales producciones televisivas nacionales.

El presente y futuro de la actriz en la TV

“La última no fue una buena experiencia (en TV). Pero aprendí de ella. Ahí sentí que debía alejarme y era una de las últimas (producciones) de TVN (antes de cerrar su área dramática), así que aunque no hubiese querido, me tenía que alejar”, inicia Antonia, cuyo recuerdo permanece imborrable entre los seguidores de las novelas en las que aportó con destacadas actuaciones.

Pese al alejamiento, obligado ante la contingencia económica del canal público, Santa María reconoce que por proyectos televisivos no se ha quedado ya que “siempre he tenido otros acercamientos a la TV”.

Sin embargo, reconoce que sus prioridades, de 2018 a la fecha, han cambiado. “Después me embaracé, me puse a criar y fue bueno no estar en pantalla”, afirma.

Con todo, su retorno a las grandes producciones televisivas es una deuda que espera saldar en un corto lapso, ya que aseguró en la publicación de El Mercurio que le “pican un poco las manos” para volver a las pantallas.

“Ahora que la menor (su hija Olaya) tiene tres años, me pican un poco las manos. Extraño la cotidianidad con los compañeros, convivir con actores todos los días, ese ritmo”, reconoce, al paso que aclara que dicho retorno idealmente debería ser en alguna producción que le signifique un desafío profesional.

“De todas maneras (volvería a participar en teleseries), a menos que fuese un bodrio. Pero siempre va a ser una buena experiencia. Me gusta ese trabajo”, finalizó.