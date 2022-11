Kaminski reveló el detalle que tuvo con Daniel Fuenzalida antes de firmar por TV+

Francisco Kaminski debuta esta tarde en TV+ con el programa de farándula “Sígueme y te sigo” que llega en reemplazo de “Me Late” tras ser sacado de manera abrupta de pantalla. Por lo mismo, el animador reveló a Publimetro el detalle a lo caballero que tuvo con Daniel Fuenzalida antes de firmar con el canal.

“Le mandé un mensaje al Huevo, que trabajamos en el mismo holding de la radio y él me mandó un mensaje muy bonito, deseándome lo mejor. Que él jamás se iba a oponer al trabajo, así que eso me dejó muy tranquilo porque nosotros nos vemos casi siempre y somos vecinos de radio. Para mí también era importante contar con su buena onda”, reveló el animador en relación al intercambio de mensajes que tuvo con Fuenzalida, tras decir que sí al proyecto ofrecido.

Además, agregó que “El Huevo es un gran profesional y una tremenda persona. Me dijo que siempre ha velado por la pega de sus colegas y en este caso no va hacer lo contrario y me deseó todo el éxito del mundo. Yo le puse, eso me deja muy tranquilo Huevo, muchas gracias por tu apoyo, espero hacerlo lo mejor posible”.

“Fue todo súper rápido”

Fue una semana después de que “Me Late” salió de pantalla cuando Kaminski fue contactado por el canal.

“Me contactaron en un café, sumamente informal, para preguntarme en qué estaba, cuál era mi disposición, porque ellos sabían que me podía interesar, que estaba hecho para mí, pero que yo estaba en la radio en ese momento. Pregunté de qué se trataba, cuáles eran las condiciones, cuál era la idea del canal y mi figura dentro del tema. Pedí un tiempo para conversarlo en la radio, con mi señora que me apoyó cien por ciento y ahí volví a una reunión al canal, más formal. Todo en un lapso de muy poco tiempo, porque fue todo súper rápido. En 48 horas”, señaló.

Ahí saliendo de la segunda reunión, cuando los contratos estaban sobre la mesa Francisco tomó el teléfono y se comunicó con Daniel, para contarle que él se haría cargo del programa que sucedería a “Me Late”.

“Le tengo mucho cariño y esperaba contar con la aprobación de su persona que, independiente que no somos amigos cercanos, somos trabajadores del medio, tenemos que solidarizar con un hecho que nadie puede estar de acuerdo con la forma”, se refirió respecto al término de “Me Late”.

“Entonces, él me dio un mensaje bien esperanzador, bien bonito, diciéndome que claramente no tenía ningún problema, nunca iba a estar en contra del trabajo. A mí me dejó muy tranquilo y con eso me decidí a hacerlo público y formalizarlo con TV+”, finalizó Kaminski, quien debuta a las 16:00 hora por las pantallas de TV+, junto a Andrés Baile, Nataly Chiley y Titi García Huidobro.