“Se arriesga a destapar una olla más grande”: Sergio Rojas por demanda de Gissella Gallardo

El periodista Sergio Rojas salió a responder a la demanda que interpuso Gissella Gallardo en su contra, en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, por asegurar que fue ella quien vandalizó el auto de alta gama de su marido y le rayó el capot con la palabra “put...”. Ante esto, la querella dice que es “total y absolutamente falso”. Sin embargo, el exMe Late aseguró que tiene pruebas y que la exde Mauricio Pinilla podría salir perjudicada.

“En todos los casos que he dicho algo, tengo los respaldos necesarios, tanto en documentos, videos, testimonios o fuentes. Por eso me parece que, si alguien me desmiente, se arriesga a destapar una olla más grande, porque ‘qué pasa si la persona que me entregó información o material es cercano a su familia’?”, señaló Rojas a Publimetro.

Además, cuestionó que esté llevando el tema a tribunales, porque, a criterio de él, serían muchos los involucrados que tendrían que ir a declarar, exponiendo así a toda la familia.

“Es complejo llevar estos temas a la Justicia porque creo que los tiempos no están para farandulizar los tribunales, cuando estamos invadidos de delincuencia y tráfico. Y por otro lado, expone a sus cercanos, porque en este caso entre los posibles citados a declarar están Mauricio Pinilla, Natthy Chilena, gente del programa “Buen finde” y familiares de los Pinilla Gallardo. Entonces, antes de cualquier cosa hay que pensar y no actuar a tontas y locas para obtener publicidad”.

Finalmente, señaló que está tranquilo, porque aún no recibe ninguna notificación.

“Cuando se me notifique veré las medidas a seguir, hasta ahora no se me ha notificado nada. Por lo pronto, estoy tranquilo”, sentenció.

¿Qué dice la querella contra Rojas?

El documento indica que todo se originó en el episodio de “Me Late Prime” del pasado 27 de septiembre de 2022, cuando Rojas afirmó que fue ella quien rayó el auto de Mauricio Pinilla debido a las polémicas que él protagonizó.

“En efecto, los dichos del querellado emitidos públicamente en el programa antes reseñado, se deduce claramente que le imputa a mi representada delitos falsos... Se le atribuye autoría en un delito de daños al vehículo de su ex esposo y de provocarle lesiones. Lo anterior, es total y absolutamente falso”.

Ante esto, la señalan en la demanda que Rojas arriesga “la pena de reclusión menor en su grado medio (pena de tres años) y multa de once a veinte unidades tributarias mensuales”.