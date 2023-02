“Absolutamente falsas”: Marcelo Díaz desmiente amorío con Maite Orsini mientras fue pareja de Millaray Viera

Marcelo Díaz, exdiputado del bloque izquierdista en el Congreso Nacional, aseguró este lunes no haber mantenido ningún tipo de relación amorosa con la diputada frenteamplista Maite Orsini mientras estuvo comprometido con su anterior pareja, la conductora de televisión, Millaray Viera.

La aclaración de Díaz, publicada en los comentarios del posteo que Orsini subió esta mañana a su cuenta de Instagram para desmentir las acusaciones de Daniela Aránguiz de un romance suyo con Jorge Valdivia, llegó luego de ver involucrado su nombre en un supuesto affaire con la parlamentaria cuando estaba casado con Viera.

Desmentido y apoyo a Maite Orsini

En la oportunidad, el abogado se sumó a los usuarios que apoyaron la declaración de Orsini y, de paso, aclaró su relación con la diputada.

“Toda mi solidaridad contigo, Maite”, inició Díaz, quien apuntó que “por lo mismo, quiero ser categórico en decir que las afirmaciones realizadas por estas personas el día de ayer, en las que me involucran, son absolutamente falsas”.

Las palabras del exmilitante socialista recibieron la inmediata respuesta de Orsini, quien en el mismo hilo de comentarios de la red social señaló que “lo sé, amigo. Gracias”.

Marcelo Díaz confirmó los dichos de Maite Orsini y descartó haber tenido un romance con la diputada mientras estuvo casado con Millaray Viera. Fuente: Instagram @maiteorsini.

Cabe recordar que en el comunicado donde Orsini negó hoy las acusaciones de la panelista de “Zona de estrellas” expuso además que no mantuvo ningún tipo de relación con Díaz mientras el abogado estuvo emparejado con Viera.

“En primer lugar, quiero aclarar que en relación al exdiputado Díaz, jamás me entrometí en su matrimonio. No es de mayor relevancia, pero tampoco soy no he sido amiga de su expareja (Viera)”, afirmó la diputada, quien también afirmó estar “soltera” y no aceptar “cuestionamientos a lo que hago o no hago ni con quién o quienes (lo hago)”.