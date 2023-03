Tiembla Pinilla: Gissella Gallardo promete contar “toda” su verdad en “Podemos Hablar”

Dicen que la farándula retornó a la televisión en gloria y majestad y, al parecer, es la pura y santa verdad. Así ha quedado demostrado luego que los matinales llevaran el caso Aránguiz-Valdivia como un verdadero tema país. Sumado, a las invitaciones del programa “Podemos Hablar” de Chilevisión, donde cada semana afloran las “verdaderas historias” de los famosos, como si fuera el extinto programa Primer Plano.

En esta ocasión llegará al espacio Gissella Gallardo, quien anunció que “es momento de contar toda mi verdad en PH, así que los espero el viernes”, dijo la periodista, respecto a su relación y quiebre con el exfutbolista Mauricio Pinilla, padre de sus tres hijos con quien tuvo una bullada separación, con polémicos videos incluidos.

Dentro de las temáticas, debería abordar si efectivamente ella rayó el auto de Pinilla, la relación que él habría tenido con la española Gala Caldirola y los videos íntimos que se dieron a conocer en Internet, entre otras polémicas. Además de confirmar el rumor de pasillo que asegura que habrían vuelto.

Todo esto, dentro de sus temas más personales, como el sensible fallecimiento de su padre.

Su participación en el espacio conducido por Jean Philippe Cretton sería en respuesta a los dichos de su exmarido, quien estuvo en el primer capítulo de la nueva temporada 2023.

En dicha ocasión, el exanimador de TVN se refirió a una imágenes que se filtraron de él, en una íntima pose con una desconocida mujer, lo cual provocó el distanciamiento con sus hijas.

“No me hablaban, (me decían) que era lo peor. Lo pasé pésimo”, Me avergüenza ser tu hija”, le dijo una de sus retoñas, aunque no detalló cual de las dos. “Fue difícil... siempre he sido un padre ejemplar (...) Y cuando escuché eso, la verdad que fue... pensé en arrancarme, escapar y no sabía dónde meterme”, confidenció.

Otros invitados a PH

El reciente casado diputado Andrés Longton, la periodista Mirna Schindler, quien viralizó los precios de insumos en supermercados europeos más baratos que Chile y el jurado del Festival de Viña Gonzalo Valenzuela, son parte de los demás invitados del capítulo que se emitirá el viernes en CHV.

En la ocasión, el actor seguramente responderá de entrada sobre la supuesta relación que tendría con Kika Silva, con quien se le vio de lo más cariñoso en Maitencillo.