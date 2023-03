“Es como cuando la polola te pone los cuernos”: Eduardo de la Iglesia hizo una particular comparación para explicar su renuncia a La Red

Eduardo de la Iglesia realizó anoche una particular comparación para explicarle a una televidente los motivos que tuvo para desvincularse de La Red al no ver un camino de solución definitiva a la crisis económica de la señal controlada por Albavisión.

El actor fue invitado al programa de espectáculos “Zona de estrellas”, donde aparte de hablar de su nuevo proyecto televisivo en Vía X -donde conduce “Tiempos violentos”-, le dedicó unos minutos a responder una consulta de una televidente, quien quiso profundizar en los motivos que tuvo el animador para dejar sus casi 10 años en el canal privado.

Su traumática salida de La Red

“¿Cómo te has sentido después de tu salida de La Red? ¿Qué ha sido lo más fuerte y doloroso?”, fue la consulta que De La Iglesia no tardó en responder.

“Lo más fuerte es la incertidumbre de no saber qué pasará con tu equipo, tu proyecto, tu vida, es una cuestión muy fome. Cuando no hay una respuesta de nada, el amor se muere. Tú puedes llevar uno o dos años (paralizado), pero si no hay certezas y ves que todo se empieza a desmoronar, eso es lo más doloroso y triste”, inició el actor, quien dejó en claro que lo suyo fue una decisión meditada y muy difícil de tomar debido al tiempo que pasó en el canal y el compromiso que mantenía con sus compañeros del programa “Hola Chile”.

Eduardo de la Iglesia estuvo anoche en el programa "Zona de estrellas". Fuente: Zona Latina.

“Cuando uno está metido en un proyecto, tiene la fe en que se mejore, confía en la gente que está a cargo del canal o hay cierto cariño y tú dices: ‘Bueno, voy a aguantar un poco más o un poco menos’. Estuvimos al aire, pero rápidamente volvimos a lo mismo”, señaló.

Sobre el final, y luego de dejar en evidencia su desánimo por no tener ninguna respuesta de los ejecutivos del canal para continuar sus proyectos televisivos, el conductor asumió que lo suyo con La Red ya había llegado a un punto final.

“Es como cuando la polola te pone los cuernos y la perdonas y te vuelve a poner los cuernos altiro, en la primera fiesta. Entonces, tú dices chao”, cerró.

