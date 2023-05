“Abrazados y felices”: captan al doctor Arriagada en evento de moda junto a joven que aseguran ser su actual pareja

Una sorpresiva aparición pública, acompañado de quien sería se actual pareja, la modelo de 24 años Belén Martinic, hizo este lunes el cirujano plástico Cristián Arriagada, quien fue captado por la prensa nacional en el evento de una marca de vestuario outdoor.

El viudo de la periodista Javiera Suárez ya había dado hace algunas semanas las primeras señales de haber iniciado un romance a casi cuatro años de la muerte de su esposa, algo que este lunes quedó de manifiesto al aparecer acompañado de la modelo, y si bien no quiso entrar en mayores detalles al ser consultado por lun.com, reconoció estar actualmente feliz.

La vida de Arriagada sin Javiera Suárez

“No hablo de mi vida privada, pero te agradezco la buena onda y la deferencia”, dijo el galeno de 43 años, quien esbozó una gran sonrisa cuando se le preguntó si “estaba feliz” con su nueva pareja.

En el primer encuentro público del doctor junto a Belén estuvieron el panelista del programa “Tal cual”, Jordi Castell; y la maquilladora Alejandra del Sante -de quien en las últimas horas se informó de su quiebre sentimental con Martín Cárcamo-, quienes compartieron en una mesa con la pareja “donde picotearon del cóctel en base a mariscos y sushi” preparado para el evento.

Según detalla el medio de circulación nacional, además a Arriagada y Martinic se les pudo ver “abrazados y felices” en medio del posterior desfile de modas de las prendas de la marca outdoor.

Uno de los testigos del encuentro del doctor y su nueva pareja, Jordi Castell, tampoco quiso entrar en mayores detalles respecto de la actual situación sentimental de Arriagada.