“Al show sólo llegaron 500 personas”: productora responde a “funa” de Pailita en concierto en Curicó por no pagarle su presentación

Luego de los coletazos que le significó la denuncia que sufrió en medio de un recital en el estadio La Granja, en Curicó, tras la denuncia que en directo realizó este sábado el cantante Pailita, por el no pago de su concierto en la región del Maule, el productor de la compañía que estuvo detrás del show del artista urbano, Rodrigo Donoso, explicó los motivos por los cuales no pudo cumplir con la totalidad del dinero negociado con el manager del cantante nacional.

En conversación con el medio regional VLN Radio, fue que Donoso se defendió de la “funa” que Pailita le hizo en medio del recital del pasado sábado, y que prontamente se convirtió en viral de TikTok, Twitter e Instagram, donde el cantante incluso pidió al público asistente que “no le compren entradas, de todo corazón”.

La respuesta de Donoso a Pailita

“El que nos trajo al evento se escapó con muchos millones de pesos que tenía que pagarnos. Rodrigo Donoso, para que si en algún momento llega a hacer otro show, no le compren entradas, de todo corazón (...) yo voy a seguir con el show, porque no me importa la plata (...) eso no se hace compañero, nosotros nos portamos de pana (sic) con todas las producciones”, fue parte del mensaje que dio el cantante urbano, que Donoso prontamente salió a explicar en el medio regional.

“Se les pagó 32 millones de pesos, de los cuales $20 millones salieron directamente de mi bolsillo. Quedó un saldo de $14 millones, por lo que buscamos una forma de pago que su manager no aceptó”, indicó el productor, quien justificó la deuda en el hecho que “al show sólo llegaron 500 personas”.

“Agregado que con tres mil asistentes se pagan los costos del espectáculo y ahí en más era ganancia, pero claramente no dieron los números”, prosiguió Donoso, quien culpó al manager de Pailita de no transar ninguna fórmula para pagar el dinero adeudado por el show.

“Put… que son pesados”: Skarleth se la jugó cantando “Ultra Solo” en la fiesta de “Gran Hermano” y generó ola de comentarios

“Tengo puras ganas de desaparecer”: El preocupante mensaje de Pailita en redes sociales

“Al manager le ofrecí quedarse con los nueve millones de pesos que debe entregar Passline (empresa encargada de vender las entradas), pero no he tenido respuesta. Es lamentable, porque llevo 25 años en este tipo de negocios. A todos los que trabajaron les pagaremos en la semana, para que estén tranquilos”, finalizó.

Cabe destacar que Donoso, según indicó el medio regional, además de desempeñarse como productor, también “se ha dedicado a la política, siendo candidato a concejal por Romeral bajo el alero del Partido Progresista (PRO)”, y dentro de los motivos “del fracaso del show, estuvo la escasa promoción del evento, que no logró motivar a los espectadores, arribando a la explanada del estadio La Granja sólo 500 personas, muy alejado de las seis mil que contemplaba el aforo”.

Rodrigo Sepúlveda lanzó contundente mensaje en apoyo a Pailita y Marcianeke: “Al otro lado hay un ser humano”