“Terminé poniéndome en el lugar de ellos”: Wilma González reconoció que tras drama familiar finalmente decidió bajarse de Unlock

La española Wilma González confirmó este martes que decidió dejar de subir contenido a la plataforma para adultos Unlock al evaluar la reacción de su hijo Noah y su actual pareja, Nicolás Seguel.

La exparticipante de realities chilenos, y quien en la actualidad está abocada en un ciento por ciento al mundo fitness, ya había revelado este lunes -en una entrevista con lahora.cl- los inconvenientes sufridos con su hijo y pareja al contarles de su actividad en el servicio de contenidos eróticos, sin embargo, en aquella oportunidad sinceró que a pesar de dicha reacción continuó promocionándose en la plataforma.

Una fuente de ingresos que finalmente dejará de lado, luego de confirmar en conversación con lun.com que tras ponerse “en el lugar de ellos (Noah y Nicolás)”, le bajará el pulgar a Unlock.

El adiós de Wilma González a Unlock

“Con un hijo preadolescente y una pareja, igual ya es incómodo. Terminé poniéndome en el lugar de ellos”, inició la hispana, quien privilegió su tranquilidad familiar por sobre el tema económico, debido a que con la plataforma digital generaba una parte de sus ingresos habituales.

“En un momento lo hablé en casa, y claro, Nico aceptó que yo me dedicara a esto, pero haciendo fotos en lencería y cosas sexys. El tema es que en un momento los suscriptores piden más y más. No cosas terribles, pero de repente pedían, por ejemplo, que use este color de ropa, que baile tal canción (...) entonces, te imaginarás cómo se podía sentir Nico”, confiesa Wilma, quien reconoció tener problemas con su pareja por la mentada aplicación.

“Sí, tenía problemas conmigo, porque él veía todo lo que pasaba en la cuenta. A veces me decía que igual los suscriptores se pasaban con las cosas que ponían en el perfil. Además, hay muchos chilenos que me ubicaban y era como raro”, explicó.

“Yo le daba poca importancia al tema de las fotos, porque siempre he sido muy liberal. Pero Nico me decía que no sólo era ese tema, era la interacción con hombres, que podría considerarse casi como en una infidelidad. Él decía: ‘¿Cómo no va a afectar eso?’. Al final, lo entendió, pero en ese minuto fue como ‘o sea, igual estoy siendo egoísta’. Como que estoy mirando el escenario sólo desde lo mío porque me está entrando dinero. Además, Nico me apaña en todo, económicamente, emocionalmente”, resumió.

La postura de su pareja, recalca Wilma, también la tuvo su hijo, quien le evidenció su incomodidad con el tema.

“Una vez me escuchó hablar sobre Unlock y él quedó descompuesto, con mala cara todo el día. Yo le di mi palabra que lo que subiera ahí no iban a ser mucho más que lo que subo en Instagram: fotos en bikini, en lencería, con apariencia más sugerente. Le di mi palabra que no haría desnudos. Pero igual le complicó”, contó la española, quien para evitar más polémicas familiares se bajó de la aplicación.