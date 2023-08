Diego Urrutia insiste que su éxito en el Festival de Viña le cambió la vida y que de haberlo sabido “no me habría atrevido a ir”

Diego Urrutia no para de sorprenderse con el radical cambio de vida que ha vivido estos últimos seis meses luego de su exitosa presentación en el pasado Festival de Viña del Mar.

Un espaldarazo para su carrera humorística que llegó por esas casualidades de la vida, cuando los organizadores del festival postularon su nombre para reemplazar de urgencia el show de Daniel Alcaino, quien dio un paso al costado con su personificación de Yerko Puchento debido al cambio de programación de artistas en su noche.

El cambio tras el Festival de Viña del Mar

La casualidad de su llegada a la Quinta Vergara, donde se robó los aplausos y las risas de los asistentes a Viña y los de millones de televidentes que presenciaron su show, le trajo como resultado un aumento considerable en sus presentaciones nacionales, otro tanto en el número de seguidores en sus redes sociales, donde es el primer comediante nacional en superar la barrera del millón 200 mil fanáticos en sus cuentas de Instagram y TikTok; y la internacionalización de su carrera, con espectáculos ya agendados en Colombia y Miami.

“Lo veo como un agradecimiento de la gente. No he visto a otro comediante que esté con ambas plataformas (TikTok e Instagram) en un millón dos. Me sorprende y se lo agradezco a la gente”, reconoció Urrutia en conversación con hoyxhoy.cl, donde además dio cuenta de su labor social, como “embajador de la Fundación OPA, que promueve la salud mental entre los jóvenes”.

“La adolescencia creo que es el período más difícil respecto a la salud mental, uno tiene un montón de depresión, de ansiedad, trancas. Entonces por eso decidí darle visibilidad a la fundación”, cuenta.

“En el día a día siempre trato como de no estresarme, de poder ser lo más feliz posible sin dejar mis responsabilidades de lado. A pesar de que yo soy súper tímido, y me cuesta de repente decir las cosas como son, con el tiempo fui aprendiendo que hay cosas que de repente a uno le incomodan y hay que decirlas, no hay que quedarse callado o aguantarlas, hay que decirlas de buena manera”, agregó.

En ese contexto es que el humorista justifica su decisión de hace pocos días, cuando confirmó haber rechazado la invitación de TVN para presentarse en el Festival de Olmué del próximo verano para priorizar su agenda de shows en Colombia y Miami.

“Antes iba solo a los bares para 60 o 100 personas, y ahora tenemos un equipo de siete personas con las que viajamos por distintas partes de Chile, vamos a teatros, casinos; la cosa es distinta”, expone Urrutia.

“El Festival de Viña como que te consagra, si te va bien sobre todo. Y mi vida personal igual ha cambiado, como que cuesta ir a lugares muy concurridos, uno trata de estar más resguardado. Uno es mucho más cuidadoso con las cosas que dice, en las historias de Instagram o en cualquier parte, porque puede salir una nota sacada de contexto o algo así. Eso ha sido un poquito difícil, pero no podría haber tomado otra decisión. Porque sino después se complica mucho”, aclara el standupero.

“Yo siempre quise ir al Festival de Viña, jamás pensé que se iba a dar de esa manera, pero estoy muy contento con la forma en que se dio y con toda la épica que se armó alrededor, como que hasta me sirve para hacer chistes. Igual se me había olvidado cómo era el Festival de Viña, con la pandemia y todo se me había olvidado lo importante que es y ahora me acordé, que están toda una semana todos los medios hablando del tema, hacen especiales en las noticias, programas especiales. Es heavy y se me había olvidado que era así de heavy y por eso dije que sí, a lo mejor si me hubiese acordado no me hubiese atrevido”, enfatiza Diego, quien asume no tener una explicación concreta para su bajada de Olmué.