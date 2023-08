“Todavía hay olor a...”: Daniela Aránguiz reveló detalles del camarín de Tonka Tomic

La panelista de Zona de Estrellas, Daniela Aránguiz, dio a conocer detalles del camarín que Tonka Tomicic tenía al interior de Canal 13, el cual, al parecer, ya no sería de su absoluta exclusividad, puesto que pasó de estar cerrado bajo siete llaves a ser compartido con los invitados del programa El Purgatorio.

Así lo contó la exMekano, quien fue una de las últimas participantes del estelar conducido por Ignacio Gutiérrez, donde se enfrentó a uno de los rostros íconos de la retrofarándula: Daniella Campos.

[ “Zamorano golpeaba a Kenita Larraín”: Periodista realiza grave acusación contra exfutbolista ]

“Al fondo del pasillo estaba el camarín de ella, clausurado, cerrado para que no entrara nadie, porque ahí estaba toda su ropa. Ayer, me lo pasaron a mí”, reveló Daniela Aránguiz, dando a entender que la animadora rostro de Canal 13 ya no contaría con el espacio solo para ella, comenzando a perder poco a poco las exclusividades que tenía al interior de la estación, debido a su conexión con el Caso Relojes.

¿Tonka Tomicic dejaría Canal 13?

“Fue heavy, porque todavía hay olor a palo santo”, desclasificó. “Entramos al camarín (con la maquilladora) y sentimos un olor súper rico y paz. Yo nunca había estado en ese camarín, porque siempre te dan los otros que están al lado”.

Según reveló, Aránguiz sintió “una paz, pero heavy y le digo a la Pitu ‘¿de quién es este camarín?’ y me dijo ‘este era el camarín de la Tonka’”, hablando nuevamente en pasado, reiterando que la animadora podría dejar la señal, tal como anunció la tarotista Latife Soto.

“Se la va a llevar otro canal, va a empezar de nuevo”, dijo Latife Soto en Sin Dios ni late.

[ Latife Soto se la jugó con una predicción sobre el futuro laboral de Tonka Tomicic: ¿Se quedará en Canal 13 o se va a otro canal? ]

“Enorme, precioso y nunca había el honor de estar ahí, pero el olor a palo santo todavía estaba presente”, reiteró Aránguiz.

Según agregó Hugo Valencia, excompañero de Tonka en el matinal “Bienvenidos”, la animadora fumaba durante comerciales y por ese motivo era asidua a quemar palos aromáticos.