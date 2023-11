Luis Mateucci sinceró en Tierra Brava detalles de su ruptura amorosa con Oriana Marzoli: “Se busca los mismos pibes”

Luis Mateucci sinceró este jueves en “Tierra Brava” algunos detalles de su ruptura amorosa con Oriana Marzoli, la joven hispano-venezolana con quien se emparejó tras la participación de ambos en un reality de Mega.

Tal como lo había explicado en anteriores entrevistas, el argentino le reveló a Chama que tras el quiebre de la relación amorosa, él decidió llevarse dos anillos de su ex con el objetivo que Marzoli le devolviera parte del dinero que había depositado en una cuenta de la madre de Oriana.

La revelación de Luis en Tierra Brava

“14 mil euros, también la puse a nombre de la madre porque yo no tenía papeles, entonces no podía poner las cosas a nombre mío”, detalló Mateucci, quien incluso le reconoció a su actual interés amoroso en el encierro de Canal 13, que su alejamiento lo “fui planificando porque ya sabía que en algún momento me arrancaba”.

“Una semana antes de pelearme, la vendí con 300 kilos (dinero perdido), porque por lo menos la vendí a 10 mil euros, perdí cuatro mil, pero sino perdía la moto también”, contó.

“Entonces, como que me fui planificando porque ya sabía que en algún momento me arrancaba. Y mirá (sic), dicho y hecho. Me llevé las cosas, me fui, y alcancé a sacar las cosas, y me dice el conserje: ‘¿Che, y no te llevás (sic) nada de esto o lo otro?’. No, le respondo, y él me dice: ‘Lleváte (sic) el televisor’. Es verdad, le digo, me voy a llevar el televisor también”, agregó el argentino, quien finalmente se distanció de Oriana y su madre con las “alianzas” que él le había regalado y otra que le había dado Tony Spina (la anterior pareja de Oriana).

“¿Y sabés (sic) qué hice? Me llevé la alianza también, que le había regalado, y veo la alianza del otro, porque tenía otro chico de reality (Spina). También me llevé las dos alianzas. Y digo, cuando me dé las cosas, le devuelvo las alianzas. Y mirá, dicho y hecho, me llevé las cosas, me fui”, prosiguió Mateucci, quien incluso le reveló a Chama que antes de ingresar al encierro de la casona de Perú, se contactó con su expareja.

“Yo hablé con ella, porque se decía que venía para el reality”, dijo.

“Fuera de joda, es una chica que tiene un fondo muy bueno, muy bueno, pero se busca los mismos pibes, los mismos pibes”, finalizó.

