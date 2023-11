Longton quedó golpeado en Tierra Brava luego del ingreso de Angélica Sepúlveda: “¿Qué te pasó?”

Una sincera reacción tuvo este martes Arturo Longton por el ingreso de Angélica Sepúlveda al encierro de Tierra Brava, de quien aseguró que “está loca”, y que espera lo vuelva a acosar en el programa de Canal 13.

Fue pocos minutos después de la llegada de Sepúlveda a la casona de Perú, que Longton dejó en evidencia la incomodidad de reencontrarse con una de sus más acérrimas rivales en programas de telerrealidad.

Así, y mientras Angélica era recibida en la casona por otros participantes del reality, Longton optó por quedarse acostado en otro sector del encierro peruano junto a Pamela Díaz y Shirley, a quienes les reconoció sus temores respecto de Sepúlveda.

“No va a haber problema, no se va a agarrar contigo, y somos un aliado. ¿Estamos?”, señaló la Fiera, quien ante la pregunta de Shirley, de porqué estaba incómodo Arturo, le contó que “en los reality lo sacaba a cada rato. Es conflictiva, puede ser la amiga de la Chama, potenciar la estupidez, puede ser eso”.

Tras ello, Longton no dudó en señalar que “si me quería ir, ahora me quiero ir cien veces”.

“¡No! ¡No! Está más entretenido, no seaí (sic) tonto, lo vamos a pasar bacán. La Shirley recién despertó. Somos otro más. Tenemos a dos escudos contra ‘Tú puedes ser la gran leyenda’, ah”, le insistió Pamela, quien no pudo ocultar los temores de su compañero.

“Sí, pero está loca”, afirmó.

“Si sé que es loca. Por eso”, remarcó la Fiera.

El incómodo momento se multiplicó para Andrés luego que la propia Angélica quiso ir a buscarlo -junto a Miguelito- para saber con qué se encontrará en el encierro en su relación con Longton.

“Llegaste buena onda. ¿Qué te pasó?”, dijo Arturo, quien de inmediato encontró la respuesta de Angélica, que le insistió en su buena onda hacia él. “No, poh. Si me pediste perdón en todo ‘El Purgatorio’. ¿Qué querís que haga?”, afirmó.

La respuesta de Sepúlveda no convenció tanto a Longton, quien de todos modos, y luego de aclarar que en dicho estelar de Canal 13 “no te pedí perdón”, acabó el diálogo diciéndole a Angélica “ya poh, bienvenida”.

