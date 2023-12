“Hoy no es tu día”: Junior suma otra rival en Tierra Brava tras sacar de sus casillas a Chama por culpa de un manjar

Como si fuera poco que en el próximo episodio de “Tierra Brava” la venezolana Alexandra “Chama” Méndez y el argentino Luis Mateucci quedarán inquietos luego del sorpresivo ingreso de Francisca Undurraga, el avance del reality de Canal 13 mostró cómo la caribeña se indignará con uno de sus eventuales aliados, Junior Playboy, por culpa de un dulce de leche.

Un detalle menor en la vida cotidiana, pero que en el prolongado encierro de la hacienda peruana será el motivo de un incipiente conflicto entre la modelo caribeña y el influencer nacional.

Nueva pelea en Tierra Brava

Todo, luego que Chama vea a Playboy urgando entre sus pertenencias.

“¿Se te perdió algo?”, será la directa pregunta de la venezolana a Junior, quien sin siquiera mirarla y enfocado en revolver las pertenencias del baúl de la joven, tan sólo le dirá que está buscando un frasco de manjar, que el argentino le autorizó a sacar. “Sí. El manjar, me dijo (Mateucci)”, señalará.

El gesto de Junior, por cierto, y según se pudo apreciar en el avance del próximo episodio del reality, no será bienvenido por Chama, quien sin dudarlo le pedirá que no se meta “en las cosas que no son tuyas”.

“¿Él te dijo que te agarraras conmigo? No busques en las cosas que no son tuyas. Nadie se mete en tus cosas, tienes que respetar un poco, tienes que respetar (...) además, el manjar no es de él. El manjar es mío”, será la molesta reacción de la venezolana, cuyas palabras dejarán sorprendido al mediático nacional.

“Chama, él me dijo que buscara el manjar. Pero si él me dijo, que sacara el manjar. Ah, parace que hoy no es tu día, niña. ¿Qué te pasa? Si él me dijo”, concluirá Junior.

