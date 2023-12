“Eres muy cutre”: Pamela Díaz tensiona a Tierra Brava con otro polémico enfrentamiento con Chama

Un nuevo episodio en la declarada guerra entre Pamela Díaz y Alexandra “Chama” Méndez se podrá ver en el próximo capítulo del reality “Tierra Brava”, donde ambas mujeres se insultarán mutuamente durante una actividad recreativa dentro del encierro.

Será en medio de la actividad, según reveló Canal 13 en su adelanto, que tanto Díaz como Chama se dirán de todo, al punto de poner nerviosos a sus compañeros ante una posible agresión física entre ambas.

El nuevo round de Tierra Brava

Los problemas comenzarán con Pamela, quien en la actividad de disfrazar algunos elementos caseros recreará a la venezolana en una escoba, una situación que molestará a Alexandra y que se la hará evidente a la mediática chilena.

“Ahí dice Chamita y dice mala leche. Y no tiene actuación, porque sólo sirve para gritar. Como no me cae bien, y como no tenía más que hacer, le puse lo que yo siento por ella”, explicó la Fiera, quien tras ello se abalanzará hacia la venezolana para insistirle en que la considera “una mala leche”.

“Por lo que veo, que es una mala leche, y su cara. Si me quieres pegar, pégame. ¡Chamita, Chamita, vamos! ¡Dale Chama!”, seguirá Pamela, quien se encontrará con una calmada Chama, que optará por evitar los golpes pero no el ninguneo a la chilena.

Pamela Díaz y Chama. Fuente: Captura de pantalla del programa "Tierra Brava", de Canal 13.

“No te creas tan importante. No llego tan bajo como tú. Porque no soy tan mala leche como tú. No quemo ropa, no pego. No caigo tan bajo como tú”, le dirá a Pamela.

“Compórtate como una madre, que eres. Como una madre que eres da el ejemplo. Mira, callejonera, barrialera, cutre”, seguirá la caribeña, quien con esa última palabra (que indica algo pobre, barato, de mala calidad, mal gusto y de aspecto descuidado o sucio) provocará la molestia en Díaz, quien le pedirá que explique al resto y a los televidentes el significado de la palabra.

Algo que no encontrará eco en la modelo, quien le insistirá en que “eres muy cutre, mira cómo te comportas. No ves como vienes a buscar peleíta”.

