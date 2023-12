“No pequé de ambiciosa”: Ángeles Araya explica su salida de Canal 13 porque “necesitaba tener un poco más de libertad”

Ángeles Araya detalló este jueves los motivos por los cuales a mediados de esta semana Canal 13 confirmó su salida de la estación televisiva, de la cual emigró luego de llegar a un “mutuo acuerdo” para ser desvinculada.

La periodista, que en la señal propiedad de Andrónico Luksic condujo variados proyectos como “Aquí somos todos” o el matinal “Tu día”, dejó el canal a fines de noviembre tras completar su tercer ciclo en la estación televisiva.

La salida de Ángeles de Canal 13

“Estoy muy contenta, muy tranquila, tengo hartos proyectos y necesitaba tener un poco más de libertad. Estar con contrato, pero sin proyectos es fome, para qué vas a estar en un lugar donde no puedes hacer más cosas. Estoy feliz de haber pasado por Canal 13, me permitió hacer cosas tan diversas, desde el programa ‘Aquí somos todos’, que fue un exitazo; animé el Festival de Las Condes, que fue una cuestión impensada; hice el backstage del Festival de Viña, estuve en un matinal (...) fue una lina etapa pero hay que cerrar esas etapas para poder seguir creciendo”, sinceró Ángeles, quien en conversación con lun.com apuntó que el gran impedimento que tuvo para desarrollar otros proyectos estuvo en el contrato de exclusividad firmado en 2019 con el 13.

“Estar con contrato te impide hacer otras cosas, no puedes ir a un programa de televisión si te invitan, no puedes dar una entrevista si la quieres dar, no puedes participar de otros proyectos (...) entonces (pensé) por qué me estoy frenando si yo tengo ganas de hacer cosas”, explicó la actual locutora de radio Pudahuel, quien asegura no haber pecado de ambiciosa al pasar a ser animadora en el matinal de Canal 13.

“Es que esa era una decisión que no dependía de mí. En algunos programas decían ‘pecó de ambiciosa’, pero yo no pedí cambiarme, nunca. Siempre me considero un elemento dentro de la pega donde estoy, a mi si la radio hoy me dice ‘puedes ir a hacer presentaciones a los premiso Musa’, voy, es parte de mi trabajo. (Esos cambios) no pasan por una decisión de uno, te riges por un contrato. No pequé de ambiciosa, no fue algo que soñé, no fue algo que pedí y traté de hacerlo de la mejor manera posible (...) hay veces que resulta y otras veces que no”, dijo.

“Yo hice ver mi parecer en su minuto, pero está en su derecho el canal de decirte tienes que hacerlo. Yo no lo busqué, puse mis apreciaciones, pero fue decisión del canal y está bien, porque también aprendí, son experiencias (...) ¿quién no ha tenido un proyecto que no sea exitoso? (...) todos queremos triunfar, pero no siempre te resulta”, finalizó.

