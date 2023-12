Nico Solabarrieta mostró sus cartas a Uriel por interés en Daniela Castro: “Lo conozco hace tres días, no es un hue*** al que le deba nada”

Un nuevo episodio en el triángulo amoroso que se ha dado estas últimas semanas en el encierro de “Tierra Brava”, entre Daniela Castro, Uriel y Nicolás Solabarrieta, se verá en el próximo episodio del reality, luego que el exfutbolista aclare sus reales sentimientos hacia la ganadora de Masterchef y su relación con el cantante urbano.

Desde el ingreso del hijo de Ivette Vergara y Fernando Solabarrieta al programa de Canal 13, la relación sentimental que habían iniciado Castro y Uriel se ha desmoronado totalmente, al punto que ambos no han perdido el tiempo de comentarles a sus compañeros de encierro que lo suyo ya no tiene vuelta atrás.

La postura de Nico en “Tierra Brava”

Gran protagonista de este brutal distanciamiento ha sido Nicolás, quien en el avance del próximo episodio del reality le sincerará a Miguelito el desinterés que tiene en explicarle al artista urbano de su acercamiento a Daniela.

Será en la cocina, y cuando Miguelito le diga que hay “códigos entre hombres, que sea”, que el deportista le asegure que Uriel “no es un hue*** al que le deba nada”, para darle explicaciones de su interés “amistoso” en Castro.

“Si me preguntai (sic) a mí, Miguelito, yo soy un hue*** de muchos códigos, pero lo conozco hace tres días, no es un hue*** al que le deba nada. Si el hue*** se enoja por la situación, yo no le voy a decir como ‘oye, hue** hablemos’, porque hue*** (hace un gesto con ambas manos). Es más, con cuea (sic) nos conocemos”, será el lapidario sincericidio de Solabarrieta, quien al finalizar su conversación con el exMorandé con Compañía, le aclarará incluso su relación con la chef.

“Ahora, ni siquiera es verdad, ni siquiera es que realmente esté interesado. Porque si estuviese interesado, te digo ‘puta, sabís (sic) que en volá (sic) voy a hablar con él, para que entienda la situación’, pero hue***. He compartido con ella, nos hemos cagado de la risa, me cae súper bien, pero no es que tenga un interés genuino de que ‘oye, me la quiero comer’. ¡No!”, concluyó.

