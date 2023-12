“Hay un vacío enorme”: Ennio Carota y su esposa levantaron un altar en la casa para recordar a Rita María, su fallecida bulldog francés

Ennio Carota y su pareja, la abogada y socia del chef italiano, Marisa Sotelo, aún viven el duelo por la muerte de su mascota Rita María, una bulldog francés que falleció a inicios de octubre y a quien, en su eventual quinto aniversario de vida, el domingo pasado, decidieron levantarle un altar de homenaje en su hogar.

Un gesto que ambos coinciden en destacar en lun.com que lo realizaron debido a la gran conexión que tuvieron con la can desde que llegó a sus vidas, y que les permite recordar -en parte- los mejores momentos de una relación que los marcó por cerca de un lustro.

El dolor de Ennio Carota

“Está la urna, hay flores del color que la identificaba, el rosado, porque ella siempre fue muy Barbie. Tiene su alimento, un poquito de agua y la tenida que más le gustaba, porque ella era friolenta. Le prendimos una velita, porque ella nos está acompañando y protegiéndonos”, dice Sotelo, la primera en tomar la palabra para sincerar la pena que los embargó luego de la inesperada pérdida.

“Hasta los dos años estuvo perfecta, pero después empezó a experimentar hernias de disco. La operamos el año pasado y se demoró 15 días en volver a caminar. Hizo fisioterapia. Luego tuvo una gastritis por los medicamentos que la tuvo muy mal por dos meses, pero logramos sacarla adelante”, indica Marisa.

Rita María, la fallecida mascota del chef Ennio Carota. Fuente: Instagram @enniocarota.

“Pero en septiembre, de un día para otro, partió con una molestia en la columna y no podía sostenerse. Sentía mucho dolor y rigidez. No se podía operar por el lugar de la hernia. El doctor dijo que no había nada que hacer, así que decidimos dejarla partir. Fue un momento muy duro, porque ese día cuando fuimos al veterinario no sabíamos que volveríamos sin ella”, agrega.

Con todo, la abogada reconoce que a pesar de la inmensa tristeza “es lindo validar el duelo y el dolor por la pérdida de una mascota. Es muy fuerte, porque ellos son parte de la familia y seres que te dan mucho amor y energía”.

Tan afectado como Sotelo, Ennio no duda en señalar que “no es fácil olvidarse de Rita María, porque está en nuestros corazones todo el tiempo”.

“Siempre hay un pretexto para acordarse de ella, porque nos llenó. En casa hay un vacío enorme. A pesar que está su sobrino Romeo, ella era la dueña de casa”, dice.

“Ella era una más de la familia. Yo jamás hubiese imaginado que pudiese encariñarse así con un perro. He tenido muchos perros, pero ella fue la más especial en la vida de todos nosotros. Ha sido una pérdida que aún no podemos superar, pero sabemos que fue lo mejor lo que hicimos por ella. Uno lo puede contar sólo cuando lo ha vivido, de otra forma no lo puedes entender (...) sugiero aprovechar al máximo a su ser querido, porque la vida es corta y lo único que queda es disfrutar”, finaliza.

