“Está muy triste”: preocupación por delicado e incierto estado de salud de la señora Mónica de Gran Hermano

Alerta entre sus seguidores de redes sociales dejó el anuncio que este fin de semana realizaron los exparticipantes de “Gran Hermano”, Trinidad Cerda y Hans Valdés, quienes en sus plataformas digitales dieron cuenta del delicado e incierto estado de salud de la señora Mónica, una de sus compañeras de encierro en el reality de Chilevisión.

Aprovechando la jornada del plebiscito, ambos concursantes del estelar de telerrealidad mostraron entre publicaciones e historias de Instagram su visita a Ramos, quien tras ser eliminada en las rondas preliminares del programa habría desmejorado su salud.

El delicado estado de Mónica de Gran Hermano

“¡Monita mejórate luego, te amamos infinito! Me encantó el almuerzo de hoy (ayer), me encanta tenerlos cerquita. ¡Gratitud por el programa porque me regaló ángeles!”, escribió Trini en su cuenta oficial de la red social, un mensaje que fue replicado por Hans en sus historias, y que por cierto, dejó una gran alerta entre los seguidores del trío de protagonistas del reality.

La mayoría, para recabar datos respecto del actual y desconocido estado de la señora Mónica (“¿Qué le pasó a la Moni”) y, en otros casos, para destacar que tanto Trinidad como Hans y Ramos habían formado la “única amistad genuina de Gran Hermano”.

Como las dudas quedaron instaladas entre los fans de los ex Gran Hermano, publimetro.cl se contactó esta mañana con Trinidad para conocer mayores antecedentes del delicado estado de salud de Mónica, el cual la ha tenido “muy triste”, y la ha obligado a realizarse una gran cantidad de “exámenes” médicos.

Trini Cerda, la señora Mónica y Hans Valdés. Fuente: Instagram @trinicerdabaeza.

“La Moni está con muchos exámenes, aún no sabemos qué es, pero ha presentado mucha tos hace un mes y le duele mucho el cuerpo. Está débil”, alertó Trini.

“Yo la quiero mucho y la he estado acompañando, la Monita está muy triste”, prosiguió la joven, quien aventuró que buena parte de los problemas de salud de su compañera de encierro “creo que los ha somatizado debido a la tristeza post programa y le ha pegado muy fuerte”.

“Necesita mucho apoyo (...) cariño y amor. Es lo que he tratado de entregarle”, finalizó.

