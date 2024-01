Abogados de familia aseguran que Marcelo Ríos ejerció “violencia económica” en contra de Paula Pavic

El avance de la entrevista que ofrecerá el próximo viernes Paula Pavic en el programa “Podemos Hablar”, de Chilevisión, causó revuelo no sólo en el mundo del espectáculo, sino que en el ámbito judicial, donde un grupo de abogados de familia aseguró que la coach motivacional fue víctima de “violencia económica” por parte de su exesposo, Marcelo Ríos, quien tras ponerle fin a la relación sentimental con su pareja decidió -arbitrariamente- cerrarle todas las tarjetas de crédito.

En la conversación con Jean Philippe Cretton, Paula volvió a relatar el complejo momento que le correspondió vivir a inicios de octubre del año pasado junto a sus hijos luego que el zurdo decidiera congelar el uso de las tarjetas.

La “violencia económica” en contra de Paula Pavic

“(Ríos) no es la persona con la que yo he estado todo este tiempo, siento que todo es tan frío, que es como un negocio, como cerrar un negocio (...) dejó de pagarme todas mis tarjetas en octubre. Y a los niños, que piden comida, les sale que no pueden pedir, porque está bloqueada la tarjeta”, resumió Pavic en el estelar de CHV, donde aseguró que “si yo, económicamente, pudiera hacerlo (mantenerse ella y sus hijos), me hubiera ido hace rato (de la casa que comparte con Marcelo en Estados Unidos)”.

El caso de Paula fue abordado en lun.com por las abogadas de familia Ximena Cuevas y Mary Ferrel, y su colega, Juan Cornejo, quienes coincidieron en señalar que la arbitraria decisión de Ríos bien podría constituir una causa para acusar “violencia económica” en el juicio de nulidad de matrimonio, que según los expertos, es casi un hecho que se realizará en Estados Unidos.

“La legislación estadounidense y la chilena no son iguales, pero el conyugue está súper protegido en la legislación norteamericana, eso implica que en muchos casos la mitad de los bienes que tenga el conyugue que provee, el tribunal puede entregárselos al otro conyugue como compensación”, explica Cuevas.

“En nuestra legislación se ampara al conyugue que de alguna manera es más débil. Al momento del divorcio se puede solicitar una compensación económica si el conyugue se ha dedicado al cuidado exclusivo de la familia en común y ha trabajado en menor medida de lo que quería o podía”, agregó.

La reciente publicación de Paula Pavic en sus redes sociales. Fuente: Instagram @paulipavic.

“El bloqueo de las tarjetas de crédito (de Ríos a Pavic) podría constituirse como una violencia económica sobre todo si se toma en consideración que una mujer eventualmente podría estar dedicada sólo al cuidado de la familia en común y que el hombre sea quien provea, como al parecer es este caso”, explicó.

En la misma línea, Cornejo apuntó que en el caso expuesto por Pavic en Chilevisión “podría existir violencia económica, desde el punto de vista que el alimentarse (quien tiene la obligación de proveer alimentos) practique un control absoluto de todos los gastos de los hijos en común. Algunos mecanismos oara ejercer este control es realizar pagos en forma directa, exigir comprobantes de todos los gastos, entre otras. La ley chilena actualmente busca que esto no suceda y que el monto definido como necesidades de los hijos sea administrado por quien tiene el cuidado personal”.

“La violencia económica, en particular contra la mujer, podríamos definirla como el poder que se ejerce contra las mujeres para hacerlas dependientes económicamente de los hombres. De esta manera se controla o se limitan los ingresos económicos y la disposición patrimonial que tiene la mujer. En este caso claro, limitándolo en cuanto a los gastos en tarjetas de créditos o los gastos asociados a los hijos”, señaló Ferrel.

Ajena a este análisis, la afectada escribió en sus redes sociales en la previa a celebrar la llegada del nuevo año, y lo hizo sincerando su sentimiento de libertad al cerrar un 2023 ya distanciada de Ríos.

“¿Qué tal mi cena de Año Nuevo? Es primer año que no siento el estrés de tener que preocuparme de la cena de Año Nuevo, de que tiene que estar todo perfecto, de la hora, de la mesa, de las lentejas, las uvas, etcétera. La libertad con la que cierro este año es la mejor sensación que se puede sentir. Dejando todo fluir, no hay mesa en ningún restaurante, pues no importa, encontramos un puesto de sándwich y nos vamos en la lancha a ver los fuegos artificiales, el mejor panorama. ¡Feliz Año Nuevo para todos!”, apuntó.

