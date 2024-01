“Quizás era de mal gusto”: Antonella Ríos recordó broma que hizo llorar a Cathy Barriga en “Me Late Digital”

Antonella Ríos y Sergio Rojas contaron anoche en “Me Late Digital” detalles desconocidos de Cathy Barriga en el programa farandulero de Zona Latina, durante los días previos a su formalización de cargos por la denuncia de fraude al fisco por más de 30 mil millones de pesos y falsificación de documento público durante su gestión como alcaldesa de Maipú.

Fue en el primer bloque del programa de espectáculos que tanto Ríos, la conductora del espacio este jueves, como Rojas dieron cuenta de los variados problemas que tuvieron en el equipo del espacio televisivo con la constante negativa de su compañera de panel a contarles detalles de la denuncia que el CDE y el municipio de Maipú presentaron en su contra.

La polémica de Antonella con Cathy Barriga

Esos problemas, agregó Rojas, habrían derivado incluso en que él haya presentado “cinco veces” su renuncia al programa. Situación que ratificó la conductora, quien también reveló alguno de los roces que tuvo Barriga con ella, Rojas y los demás integrantes del panel de opinólogos.

“La Antonella con la Cathy también se paró porque tenían problemas de opinión”, indicó el periodista, cuya denuncia fue confirmada por Antonella.

“Sí, pero eso no significa que yo no viera en ella un personaje complejo. Uno no es una sola cosa, uno es múltiples cosas, una mezcla de muchas personas que habitan dentro de uno. Y si bien ella era tierna, como lo indicas Luis (Sandoval), pero en la pauta había más problemas, digamos con él (apunta a Rojas)”, lanzó Ríos.

“Lo que yo digo es que si tú lo estai (sic) pasando como las huifas, anda todo Chile detrás tuyo. Tenís tremenda embarrada que solucionar. O sea, si viene para acá. ¿Cómo nosotros, periodistas, actrices de renombre, la doble oficial de Yayiya, cómo no vamos a preguntarle a la mujer del momento? ¿Me puedes decir que está pasando frente a la acusación del supuesto mal uso de los 30 mil millones de pesos?”, insistió el periodista.

Sus cuestionamientos fueron compartidos por la actriz, quien aseveró que Barriga eludía el tema en sus reuniones de pauta argumentando que si les contaba “entorpecía la investigación” del Ministerio Público.

“Argumentaba, en el fondo decía que entorpecía la investigación. Y está bien, pero en la interna éramos un grupo de gente que teníamos que hacer sobre el escenario un programa, y había que decirse las cosas en el momento. Por eso me pareció súper sensato que Sergio dijera: ‘Yo, como periodista, no puedo decir que sí a todo’, si tengo la necesidad de contra preguntar. Y ese es el ejercicio periodístico que tienen necesariamente que hacer los profesionales”, agregó.

“Se lo preguntaba, pero al principio ella no quería mucho hablar del tema, pero ¿cómo tú no hablas de un tema que es actualidad nacional? Es tanto así, que fue la quinta vez que yo presenté mi renuncia. Porque yo dije, por quinta vez, por quinta vez dije: ‘A ver, si yo no puedo ejercer mi función periodística, o si a ella no le gusta, ella sabe a dónde se está metiendo’. De hecho, me cortaron una parte de un episodio del programa donde le dije ‘Barbie del Peral’. Te lo recuerdo Nefertiti. ¡Sí! Una parte que me cortaron”, prosiguió Rojas, quien tras ello recordó un episodio donde la exalcaldesa acabó entre lágrimas y retirándose del programa.

“Después vino ese otro episodio, la otra vez, cuando le tiramos la broma. Tú también le dijiste, que iba a hacer un capuchino”, acusó el periodista a Antonella.

Antonella Ríos: No, yo le dije Punta Cana.

Sergio Rojas: Ah, que se iba a ir a Punta Cana.

Antonella Ríos: No, no le dije que se iba a ir. Estábamos tirando todos la talla, y uno tiraba la talla. Quizás era de mal gusto, lo reconozco. Pero tú (Rojas) dijiste Canadá, y tú dijiste capuchino.

Sergio Rojas: Y de ahí se puso a llorar, se paró, y se fue.

Antonella Ríos: No, se puso a llorar porque yo le dije. Se puso a llorar porque ese día le llamaron la atención, pero a todos nos llamaron la atención. Y ella quizás estaba más sensible que nosotros, y es posible que le afectó, obviamente.