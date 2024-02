“Se nota que pasó cupido”: Daniella Campos asegura que reacción de Valdivia a entrevista de Maite Orsini fue de alguien “muy enamorado”

Daniela Campos aseguró en “Sígueme” que la reacción que tuvo Jorge Valdivia en el programa radial “Los tenores”, cuando sus compañeros bromearon luego de la entrevista que dio Maite Orsini hablando de su romance con el Mago, solamente demostró que el exfutbolista está “muy enamorado” de la diputada.

Fue en el espacio farandulero donde abordaron la broma que Víctor Cruces le hizo a Valdivia durante el inicio del programa de radio ADN, donde le señaló que “tengo tantas preguntas para ti”, que la panelista de “Sígueme” se jugó por su teoría que el exfutbolista tuvo “una actitud de enamorado”.

La reacción de Jorge Valdivia

“Una actitud de enamorado totalmente, lo encuentro yo. Mariposas en la guata, real. Tal cual, como que el ambiente que se generó con los compañeros y Jorge Valdivia, poniéndole esta canción de Raphael, además, donde él dice ‘ya poh, no me, ubícate. No te desubiquís (sic)’, es un momento como con un silencio que habla”, explicó Campos, quien si bien reconoció los silencios incómodos del deportista, aseguró que estos solamente dejaron en evidencia que Valdivia había aprobado completamente los dichos de Orsini en la entrevista con revista Velvet.

“Me pica el tomate como me gusta”: Maite Orsini confiesa qué adora de Valdivia y responde si está enamorada

“Como que este silencio que se da, en vez de que pase el angelito, este silencio sí hablaba de amor. Pasó cupido, se nota que Jorge Valdivia está bien enamorado. Incluso para picarle el tomate como a ella le gusta”, insistió.

“Me comentaron...”: Paula Escobar desclasifica supuesto regalo de lujo de Jorge Valdivia a Maite Orsini

Su reflexión fue compartida por sus compañeras de panel, entre ellas, Carla Ballero, quien aseguró que las bromas de los compañeros radiales a Valdivia fueron avaladas por el deportista.

“Lo que a mí pasa es que yo creo que Jorge Valdivia está (...) claro, entre ellos, fuera del aire, se deben contar muchas cosas y decir hartas cosas. Entonces, cuando están al aire, se ve que sus compañeros dicen ‘¿lo agarramos al leseo, o no? ¿Lo subimos arriba del columpio, o no?’, pero igual él da permiso, igual se ríe”, finalizó.

“¡Una vergüenza!”: Doctora Cordero reaccionó a la confirmación del pololeo entre Maite Orsini y Jorge Valdivia

“Un trabajo largo ganando su confianza”: revelan cómo Velvet logró que Maite Orsini les contara todo de su romance con Jorge Valdivia