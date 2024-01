“Tengo tantas preguntas para ti”: la particular reacción de Valdivia a entrevista donde diputada Orsini confirmó romance con el Mago

El impacto mediático que provocó la entrevista de la diputada Maite Orsini en revista Velvet, donde reconoció después de casi un año su romance con el exfutbolista Jorge Valdivia, provocaron la particular reacción del Mago, quien en su programa radial debió salir al paso de los dichos de su actual pareja.

Fue en el inicio de “Los tenores”, en radio ADN, donde el Mago debió soportar las irónicas bromas de sus colegas de estudio, el periodista Víctor Cruces, quien al recibir a Valdivia para comentar del duelo de esta noche entre las selecciones Sub 23 de Chile y Argentina, no dudó en iniciar un particular diálogo con el exjugador, a esas alturas, evidentemente incómodo por contar los pormenores de la entrevista de la diputada.

La respuesta de Valdivia por entrevista de Orsini

“Tengo tantas preguntas para ti”, señaló el conductor del programa radial, quien luego de la inmediata respuesta del Mago, que le dijo “no te desubiquís (sic)”, le hizo una finta a Valdivia al señalarle que “no, porque juega Chile”.

Ese pequeño diálogo causó la inmediata carcajada de Jean Beausejour, comentarista del programa y reconocido amigo del Mago, quien sólo atinó a mirar entre risas a su contrariado compañero, quien tras ello debió soportar las bromas del sonidista del programa, que sin dudarlo demasiado le puso el tradicional audio de ADN para presentar las notas desde el Congreso Nacional (“en el Congreso”) y la canción “estar enamorado”, de Raphael, de fondo.

“Oye, chupete, ubícate, por favor”, insistió Valdivia, a esas alturas ya colorado ante las miradas de todos sus colegas, pero que intentó salir jugando comentando el duelo entre los combinados menores de la Roja y Argentina en el Preolímpico de Venezuela 2024, luego que Cruces le pidiera dar “tus expectativas de Chile hoy”.

