“Es una gran mujer”: Facundo González sincera lo que siente por Pamela Díaz antes de ingresar a ‘Ganar o Servir’

El modelo y ahora participante del reality Ganar o Servir, Facundo González, ha querido dejar claro el tipo de vínculo que mantiene con Pamela Díaz, luego de que surgieran rumores sobre su relación tras ser vistos juntos durante una celebración.

PUBLICIDAD

En una declaración a Canal 13, González aseguró que su relación con “La Fiera” es puramente amistosa: “Tenemos una bonita amistad, le tengo cariño a ella, es una gran mujer”.

Recomendados:

El argentino, radicado en Perú, explicó cómo se dio su conexión con Díaz y cómo ha evolucionado su relación: “Fabio me la presentó, nos llevamos bien y hablamos mucho. Hasta ahora con ella está todo bien, yo he ido a Chile, ella ha venido a Perú, y tenemos una bonita relación, sin nada tóxico, nada raro”.

Facundo también destacó que tanto él como Pamela valoran sus espacios individuales: “Somos bien parecidos en muchas cosas”.

Cabe recordar que González, de 34 años, es conocido tanto por su trabajo como influencer y modelo, como por su paso por el programa Mekano, donde tuvo un romance con la brasileña Paloma Fiuza, alias ‘Pops’, hace algunos años.

Ingreso al reality

Cabe señalar que Facundo será uno de los nuevos integrantes del reality show de Canal 13, Ganar o servir. De hecho, ingresará al encierro que se graba en Perú junto a Fabio Agostini y Julia Fernándes.

Tras ser confirmada, la brasileña Julia Fernándes fue la primera en manifestarse al respecto, señalando que que ama vivir en Chile y que “siempre voy a proteger a Ignacio Lastra”.

Lo anterior, debido al accidente que protagonizó en 2018 junto a su entonces pareja Ignacio Lastra, quien resultó con el 90% del cuerpo quemado producto del hecho.

“Este accidente es lo peor que me ha pasado en la vida. No puedo explicar lo terrible que fue vivirlo y todo lo que vino después. Por el choque perdí la clavícula, me la cambiaron por una placa de titanio. Además, hasta el día de hoy sufro muchos ataques, he sido culpada de todo, como si yo hubiera ido manejando. El año pasado una señora en un supermercado me empezó a gritar frente a todos ‘Lo quemaste’”, contó la joven de 29 años.