Nicolás Solabarrieta mostró su disgusto por Fran Maira y aseguró que la relación entre ella y Guarén está muerta

El chico reality Nicolás Solabarrieta estuvo presente en el programa de Twitch de Zim Decker este martes pasado. En múltiples ocasiones fue consultado sobre la relación de amistad entre Fran Maira y Guarén, su polola, y no dudó en mostrar su disgusto por la intérprete de “Amiga ya mató”.

Dos mejores amigas que se pelearon después de que Valentina Torres se alejara de la primera sin decir nada. Se señaló que esto sucedió porque Guarén le dijo a la ex “Gran Hermano” que no le convenía a su imagen, y ella tampoco defendió a Fran cuando fue ninguneada por sus nuevas amigas famosas. Ellas tuvieron una extensa conversación en donde habrían aclarado sus diferencias, pero al parecer la relación no está sanada.

Al minuto 48, una de las personas que estaban viendo el en vivo le consultó a Nicolás Solabarrieta sobre el presente de la amistad entre su polola y Fran Maira, y él hizo un gesto de decapitación. “¿Qué voy a decir? Si está muerta”, dijo el hijo de Fernando Solabarrieta.

El dueño de casa comenzó a cantar la canción de Maira, “Desleal”, que está dedicada a Guarén. “No me vengas a llamar, que estoy mejor así, lejos de lo que me hace mal”, rezaba la letra mientras Nicolás la bailaba siguiéndole el amén y cuando se dio cuenta que era una canción de Fran Maira, paró y dijo “no la bailo ni cag****”.

“Ella quedó desilusionada”

Una vez que comenzó el capítulo al que estaban reaccionando, se mostraron escenas de una conversación entre Fran Maira y Guarén. Zim dijo que ellas se aman y lamentó que estén peleadas, Nicolás con desdén dijo “deja de hablar hu*** (...) Ellas tenían complicidad”, recalcando el verbo conjugado en pasado.

A los 10 minutos, el animador quería más detalles sobre el conflicto entre las examigas. “Opino que si hubiésemos visto todo lo que dijo antes en pantalla, yo no me hubiese metido porque no corresponde, pero creo que hubiese sido distinta la comunicación, un 100%””, lanzó.

“Qué paja entrar y que pareciera que estaba todo más o menos bien, después salir y darte cuenta que en cada momento que se separaban te hacen mie*** por la espalda, de perros. Ella quedó desilusionada, obvió. Digan lo que digan”, añadió.

Zim Decker le consultó si es que cree que vuelvan a ser amigas, y Nicolás respondió “si un amigo sale diciendo todas esas hu*** que ella ha dicho, ni cag****. No hay vuelta atrás, ni una posibilidad. Ella tendrá que tomar una decisión, yo a un amigo no le perdono una hue** así, ni cag****”.

Posteriormente, otra persona comentó que él se estaba colgando de la fama de Fran Maira, ya que era el principal gancho de la entrada de Guarén y él al reality: el reencuentro de las jóvenes tras meses sin verse. Ante esto, él dijo “si me quisiera colgar de alguien, me cuelgo de mis papás, no de la Fran Maira”.