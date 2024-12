“Es un programa oscuro”: Pamela Díaz entregó su sincera opinión sobre “Palabra de honor” y aprovechó de responder a Sergio Rojas

Hace unas semanas lo dijo en su programa de Youtube, “Oh! Diosas”, y lo volvió a reiterar en el espacio de farándula de Zona Latina, “Que te lo digo”. Pamela Díaz no es fan del nuevo reality de su casa televisiva, “Palabra de honor”.

“Yo no he mirado en menos”, partió aclarando, “te lo digo a ti, lo digo en mi canal. No es basuarearlo, yo tengo la capacidad de decir lo que pienso, y trabajando en Canal 13. No es basurearlo, es decir lo que yo pienso”.

“Creo que es un reality fome, creo que hay ciertos personajes que son entretenidos. El rating no es el mismo que antes, Sergio (Rojas) para que lo sepas. Va a haber un cambio muy grande, esperen en un mes o dos meses, que no me estoy equivocando en lo que estoy diciendo”, argumentó Pamela.

“Lo poco y nada que yo he visto del reality, me parece interesante. Lo puedo decir en tu canal y en mi programa, que no me gusta este reality. Creo que es un programa oscuro, sé que le va bien“, añadió.

Una ejecutiva de la señal iba a interrumpirlos, pero la Fiera no se iba a callar, y reiteró “te lo puedo decir 10 veces si quiero. Es fome, y sorry, que lo diga, es fome”.

Sergio Rojas y Pamela Díaz Captura: Canal 13

Le devolvió los dardos a Sergio Rojas

Aprovechó la oportunidad para dirigirse a Sergio Rojas, quien le ha lanzado más que un comentario a la Fiera, y le comentó “te quiero decir, para que no te piques tanto, porque la vez pasada no quise hablar de él porque no me interesa hablar de él, ni quería hacerlo".

“Ahora que me estás mirando Sergio, no es que me crea la raja, me puedes tirar mie*** las veces que quieras, me da lo mismo. A mí me entra y me sale, lo conozco bastante bien, pero simple“, comentó la animadora de “Hay que decirlo”.

“Creo que hizo un buen personaje, creo que Antonella también lo hizo. Pero yo no tengo por qué agradecer lo que hizo él, que me defendió y la cuestión. Yo no le he pedido favores a nadie”, cerró Pamela Díaz.