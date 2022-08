Cuán útil (o no) es el test de drogas vía el pelo a diputados y diputadas

Polémica generó la decisión de la Cámara de Diputados y Diputadas para que 78 de sus 155 integrantes se realicen luego de un sorteo efectuado el pasado 17 de agosto un test de drogas por medio de un examen de pelo, lo que se origina en un nuevo reglamento.

Y más allá de quiénes se han opuesto, de los que apoyan la medida y de los que se han ofrecido voluntariamente, la pregunta que surge es de qué sirve esto.

“El objetivo del examen es elevar los estándares de transparencia en la labor parlamentaria, para evitar la comisión de delitos de narcotráfico, y para prescindir de cualquier relación entre la Cámara y las redes de narcotráfico que existen en el país” , se precisó en la página web de esa rama del Poder Legislativo.

Para Marco Moreno, director de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central, “ la aplicación de este examen está pensada como una efectiva herramienta para evitar la captura de los parlamentarios en su labor legislativa por ciertos intereses o por los efectos que causa la droga. Pero no es para combatir al narcotráfico, lo que exige otras medidas ”.

“En esta sociedad de la transparencia, el objetivo declarado es valorable . Pero todo tiene intencionalidad y se busca generar un hecho político. La cercanía del Plebiscito, con un ambiente tan polarizado, y el hecho de que los parlamentarios en tela de juicio sean oficialistas llevan a pensar que parte de la oposición busca dañar al Gobierno . Aunque salvo lo del exalcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera, no tenemos por ahora evidencia de que nuestra política esté cooptada por el narcotráfico”, agregó.

MÁS VOCES EXPERTAS

Y Álvaro Castillo, profesor del Centro de Investigación en Sociedad y Salud, CISS, de la Universidad Mayor y director del Núcleo Milenio para la Evaluación y Análisis de Políticas de Drogas, dijo que “se presume que los consumidores tienen vínculos con el narcotráfico, y que por medio de esa vía podría haber influencias en la política. Pero por el nivel de acceso y como algunos ya reconocieron que son adictos a la cannabis, lo más seguro es que no haya consecuencias. Creo que esto es una cuestión político-mediática más que una medida efectiva de prevención o de control del consumo problemático, para lo que hay tratamientos voluntarios, o del tráfico, para lo que sería mejor investigar flujos de dinero”.

Por su parte, Iván Navas, académico de Derecho Penal de la Universidad San Sebastián, indicó que “las instituciones que dirigen al país deben ser cuidadas, y si en ellas hay personas que consumen drogas, aunque solo sea marihuana, vamos por mal camino. No hay que relativizar a esa droga, pese a su mayor aceptación social, porque de todas formas es muy dañina... Legalmente, si algún diputado o alguna diputada da positivo no perderá su escaño, pero hay que legislar al respecto. Por ejemplo, que quede inhabilitado si en un año da dos positivos. Si quiere consumir y mantener ese estilo de vida, mejor que no se dedique a legislar ”.

El diputado Gonzalo Winter, de Convergencia Social, fue de los primeros en hacerse el test de drogas. (JUAN EDUARDO LOPEZ/ATON CHILE)

RESULTADOS A LO MÁS EN DOS SEMANAS

Ayer fueron realizados los primeros exámenes de drogas a integrantes de la Cámara Baja que integran la lista de 78 sorteados.

La prueba será aplicada semestralmente, la primera parte de este procedimiento terminará el 30 de agosto y los resultados serán conocidos entre 10 a 15 días después de la realización del test.

Los que se nieguen serán sancionados por la Comisión de Ética y Transparencia. Y los que den positivo verán sus nombres dados a conocer a la opinión pública y además deberán dar autorización para el levantamiento de su secreto bancario.

Si hay una transacción por más de 800 UF ($26.948.080 al precio de ayer), el involucrado deberá justificar el monto.

Cinco centímetros mide la muestra de pelo que deben entregar los diputados y las diputadas. (Universidad de Chile)

LOS DETALLES DEL EXAMEN

En el Laboratorio de Análisis de Antidoping y Drogas de Abuso de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile son realizados los test a los parlamentarios.

Su director, Cristián Camargo, señaló que “ el examen consta de un análisis pericial que detecta científicamente el tipo y la cantidad de droga presente en el organismo, por medio de un procedimiento establecido en Estados Unidos y en la Unión Europea ”.

El especialista agregó que “eligieron la matriz cabello pues si sale positiva indica claramente que la persona es consumidora crónica. La saliva y la orina señalan que se está con el efecto de la droga en el instante de la toma de la muestra, que es información a corto plazo”.

Cristian Camargo explicó que “ el pelo crece de 1 a 1,2 centímetros por mes. Y lo estandarizado a nivel internacional es obtener una muestra de 5 centímetros, lo que equivale a los últimos 4 a 5 meses de posible consumo... Los exámenes solo son positivos cuando la droga está sobre una cantidad determinada, que se denomina corte de concentración ”.

En el caso de las personas calvas, son tomadas muestras de cabello axilar o de cabello pectoral. Y no existe diferencia en la aplicación a hombres o mujeres.