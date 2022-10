El alcalde Rodolfo Carter se reunirá con Franco Parisi en Estados Unidos

El alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, anunció que este martes se reunirá en Estados Unidos con el principal rostro del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, excandidato presidencial que hizo campaña desde el país norteamericano.

La cita estará marcada por los dichos de Franco Parisi en el programa “Bad Boys”, donde insinuó la posibilidad de que la autoridad comunal participe de una primaria junto a él, la diputada Pamela Jiles y otros parlamentarios.

En una entrevista con El Mercurio, el exmilitante de la UDI dijo que “me resultan atrayentes todas las personas que rompen con lo establecido y Franco (Parisi), definitivamente, lo hace”.

“A él no lo conozco, ni socialmente. Lo único que ocurrió es que ha sido muy cordial, tal como la gente que lo acompaña en ‘Bad Boys’, por lo que sería muy mal agradecido en decir que no (a un encuentro)”.

Franco Parisi, líder del PDG.

En esa misma línea, el alcalde de La Florida confesó que “me han dicho en más de una ocasión que por qué no me voy al PDG. Luego, Franco (Parisi) aumentó la apuesta diciendo que hagamos una primaria para elegir a un candidato presidencial”.

“A mí me parece bastante más terrible conversar con el señor (Guillermo) Teillier (diputado y presidente del PC) que con Franco Parisi, pues el PDG vino a abrir un espacio que no existía, con mucho sentido común y mérito, y con comunicación con la gente mediante redes sociales, que es una novedad en política”.

Consultado sobre una posible disputa presidencial con Pamela Jiles y Franco Parisi, Rodolfo Carter declaró que no le tiene miedo a la competencia.

“Estoy seguro de que si fuera a una primaria, puedo ganarla. Pero me da mucho pudor siquiera hablar de primarias cuando hemos elegido a un Presidente hace ocho meses”.

