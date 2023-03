“Hubiera votado a favor”: diputada Delgado descartó que pelea con ministro Ávila fue la razón de no votar la Reforma Tributaria

La diputada del Partido Ecologista Verde (PEV), Viviana Delgado, descartó esta mañana que el motivo de su ausencia en la votación que la Cámara Baja realizó este miércoles entre los parlamentarios para aprobar la idea de legislar el proyecto de ley de la Reforma Tributaria, haya sido influenciada por su pelea con el Ministro de Educación, Marco Antonio Ávila.

Si bien muchos colegas de Delgado, entre ellos el diputado Jaime Naranjo o las diputadas Karol Cariola y Marisela Santibáñez, la apuntaron a ella, a Pamela Jiles y a la independiente de la bancada del PEV, Mónica Arce; como las responsables de la derrota que sufrió el Gobierno de Gabriel Boric al no conseguir los votos necesarios para aprobar la idea de legislar su proyecto tributario, la legisladora por el distrito N°8 de la RM aseguró que en su caso el “factor Ávila” no fue el causante de su ausencia del hemiciclo, sino que una descoordinación en los tiempos que le dieron en el Congreso para leer el proyecto antes de emitir los votos.

Sin culpas por revés de la Reforma Tributaria

“Evito el factor Ávila, pero nosotros hicimos un comunicado de prensa (...) también acá no fueron solamente (...) nos achacan a nosotros por perder esto, pero hay más de 70 diputados responsables”, se defendió Delgado, quien en conversación con el programa radial “Buena Costumbre” incluso reconoció que, de haber podido emitir su sufragio, lo habría hecho en favor de la idea de legislar el proyecto del Gobierno.

“Tengo más de tres mil colegios ¡Qué quiere, que los vea todos!”: diputada Delgado insiste en que ministro Ávila le gritó en comisión

“Infantilismo e irresponsabilidad tremenda”: Jaime Naranjo culpó a diputadas regionalistas por rechazo a Reforma Tributaria

“Hubo un incidente por el cual no llegué a votar, no porque no quisiera. Yo hubiera votado aprobando la reforma tributaria, de hecho llegué a votar, pero por un minuto quedé sin votar. Hubiera votado a favor”, reconoció la parlamentaria, quien pidió disculpas por no emitir su voto en el hemiciclo.

La diputada Viviana Delgado fue entrevistada esta mañana en el programa "Buena Costumbre". Fuente: Facebook @buenacostumbreradio.

“¿Sabes? Lo que pasa es que nos mandan invitaciones a última hora. Nosotros tenenos que leer las indicaciones, tenemos que saber lo que voy a votar. Estábamos en ese proceso cuando nos dicen: ‘Hay un receso por 15 minutos’. Yo pensé 15 minutos, ok, listo, veamos. Pero no eran 15 minutos, eran cinco minutos. Corrí y lamentablemente no llegué. Y por eso hago mi mea culpa. Pido las disculpas. ¿Pero sabes? Es que aquí hay algo. En un año volvemos a ver la reforma, hay una solución, cierto, podemos volver a hacer una reforma y más contundente y más grande”, señaló la diputada, quien descartó de plano ser la principal responsable del fracaso del Gobierno con su proyecto de Reforma Tributaria.

Quieren “impedir los cambios”: El duro mensaje de Gabriel Boric a quienes rechazaron la reforma tributaria

“¡Con el pueblo no hay que enjuagarse la boca!”: Captan a Lorena Pizarro gritándole a Pamela Jiles por reforma tributaria

“Acá, si bien la reforma tributaria no se aprobó, siento que llegando de vacaciones, los dos primeros días, siendo que se les pidió que dieran más tiempo, debieron haber gestionado bien los votos que ellos tienen antes de llegar y tirar una reforma que a muchos nos estaba dejando contentos”, afirmó.

“Yo caminaba por los pasillos (del Congreso) y todos me decían por favor rechaza, rechaza, porque esto está malo, está malo. Se debió haber suspendido, quizás para la otra semana, pero dar más tiempo para verla también y ellos para gestionar los votos, para ver realmente cuántos votos tengo. No puede ser que dependan de dos votos, porque nosotras (ella y Arce) no somos oficialistas, los votos que no estuvieron, nosotros no somos oficialistas. De hecho siempre nos recalcan que no somos oficialistas. ¿Tú contarías con los votos de quienes no son oficialistas? ¿Entonces de quién es la culpa?”, concluyó.