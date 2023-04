Alcaldesa Hassler confirmó que Municipalidad de Santiago no seguirá con el proceso de compra de la exclínica Sierra Bella

Irací Hassler anunció esta tarde que la Municipalidad de Santiago no seguirá adelante con los trámites administrativos de compra de la exclínica Sierra Bella luego de conocerse el resultado de un informe de la Contraloría General de la República que hoy acusó un “precio injustificado” en la oferta de compra de $8.200 millones realizada por el municipio con el dueño de la propiedad.

La autoridad comunal además informó que por este tema ya ha instruido realizar una serie de “sumarios administrativos internos y acciones legales contra los tasadores” que le dieron un precio elevado a la propiedad.

La respuesta de Irací Hassler

“Hemos decidido no perseverar en el proceso de compra. Al mismo tiempo que instruí sumarios administrativos internos y acciones legales contra los tasadores. Me parece relevante destacar que aquí no ha habido el gasto de ningún recurso municipal, no ha habido ningún pago y, por tanto, ninguna afectación al patrimonio de nuestro municipio”, expuso la jefa municipal.

“La Contraloría señala que ha sido un proceso transparente y que los concejales y concejalas tuvieron todos los antecedentes a la vista en este proceso”, prosiguió Hassler, quien a pesar de descartar esta compra de terrenos, aseguró que el municipio seguirá “trabajando” en la búsqueda de una nueva “infraestructura de salud” para la comunidad.

“Quiero señalarle a nuestra comunidad que vamos a seguir trabajando por contar con la infraestructura de salud que nuestra comuna necesita y merece, especialmente con la alternativa urgente de un recinto para el Cesfam Padre Orellana”, finalizó.

Cabe recordar que el resultado del informe presentado por Contraloría fue crucial para la decisión final de la alcaldesa capitalina, debido a los hallazgos de irregularidades en la tasación del terreno.

En el extenso dictamen del ente contralor se estableció que “no se fundamenta el gasto” (del municipio) para la adquisición del inmueble en que se buscaba habilitar un nuevo Cesfam para la comuna, apuntando a que es “casi el cuádruple del monto fijado”.

“Se evidencia una gran diferencia entre el precio pactado por el municipio -234.124 UF, equivalentes a $8.252.873.341- en relación al precio en que fueron previamente adquiridos los inmuebles por la vendedora”, consignó el documento.

Las otras acciones contra gestión de Irací Hassler

En otra arista del caso, un grupo de diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI) pidieron a los concejales de Santiago acusar Hassler por notable abandono de deberes ante la resolución del ente contralor.

Juan Antonio Coloma, Marta Bravo y Daniel Lilayu tildaron el escrito como “lapidario” y advirtieron que “el municipio hubiese tenido el descaro de pagar un sobreprecio de hasta cuatro veces por el inmueble, lo que se habría transformado en un verdadero escándalo financiero”.

En paralelo, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago acogió en marzo una solicitud del Ministerio Público para incautar el vale vista con el que la municipalidad buscaba pagar la primera cuota del inmueble, de propiedad de la Inmobiliaria San Valentino SpA.

Fiscalía indaga un eventual fraude al fisco ante la presentación de dos querellas, una de las cuales fue presentada por los diputados Johannes Kaiser y Juan Irarrázabal, del Partido Republicano, quienes plantean que la propiedad estaba a $3.500 millones solo meses antes de la adquisición.