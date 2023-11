“No soy mucho de tirar mie*** a nadie”: Paz Bascuñán cree que al Gobierno de Boric le “falta experiencia”

La actriz Paz Bascuñán aseveró en una entrevista radial que al actual Gobierno liderado por el Presidente frenteamplista Gabriel Boric le “falta experiencia” en los temas país.

Según informó este domingo el portal lahora.cl, las declaraciones de Bascuñán llegaron durante una conversación que mantuvo la dramaturga hace algunos días en “#FuturoPSP”, de radio Futuro, en el marco de la gira que realizó en el país presentando poco más de una veintena de funciones de su obra “S.O.S Mamis” junto a Tamara Acosta, Loreto Aravena y Jenny Cavallo; y que este 29 de noviembre regresa a la capital, con otra presentación en el Teatro Oriente de Santiago.

La evaluación a Gabriel Boric

En dicha entrevista radial, puntualizó el medio digital, Bascuñán abordó el éxito de las presentaciones de la obra en regiones, sus futuros proyectos cinematográficos y la actual situación del país, en medio de las discusiones por el plebiscito del borrador de nueva Constitución y la agenda del actual Gobierno para enfrentar algunos temas sensibles.

“Le tengo harto cariño (a Boric), pero sin duda falta experiencia, pero hay voluntad y eso se valora”, señaló la actriz, quien si bien fue enfática en señalar que “no soy mucho de tirar mier*** a nadie. Es muy complicado en cultura porque siempre se parte de cero”.

“No hay gente con experiencia y se ve en todos los ámbitos, el tema de la niñez es preocupante”, aseveró Bascuñán, quien ejemplificó sus cuestionamientos en la experiencia personal que vivió durante su gira a regiones.

“Nos pasó muy fuerte en las funciones de este fin de semana, de hacer un aporte a beneficio para alguna comunidad que tenga dificultad. Y te dicen desde San Vicente de Tagua Tagua que el teatro no recibe obras desde hace 20 años. Entonces nosotras, viendo el abandono total de las regiones y nos dicen, por favor, vengan más porque necesitamos cultura”, explicó.

Respecto de la actual situación de seguridad en el país, y su eventual vinculación al nuevo proyecto constitucional, Bascuñán aseguró que si bien “cansa el tema”, se abocará a “leer” la propuesta de borrador para “tomar decisiones”.

“Yo soy de menos palabras y más reflexión. Todavía no me he decidido con respecto a la propuesta de Constitución. No la he leído todavía, entonces no puedo dar una postura”, dijo.

“Mi familia tiene mucho respeto a la opinión del otro, es una familia donde hay espacio para que cada uno tenga su opinión política. Soy la única hermana no abogada, entonces tengo que ponerme al tanto”, finalizó.

