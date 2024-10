¿Qué dijeron en campaña?: Las promesas de los candidatos que triunfaron en las Municipales 2024

Desde junio en adelante Publimetro entrevistó a candidatos a alcaldes, cores y gobernadores para conocer sus propuestas de caras a las elecciones del 26 y 27 de octubre recién pasados, siendo varios de ellos elegidos en sus respectivos cargos. Aquí una selección de las principales promesas que realizaron los candidatos ganadores, como Fares Jadue, Rodrigo Wainraigth, Daniel Reyes, Catalina San Martín y Matías Toledo, entre otros.

Candidatos a alcaldes

Fares Jadue: El candidato del PC, fue el primer entrevistado en Estación Publimetro Electoral, triunfando en la comuna de Recoleta más del 35 por ciento de los votos, en reemplazo de Daniel Jadue.

Dentro de sus promesas, señaló que le interesa darle “continuidad a los servicios populares, principalmente farmacias, ópticas y otros”. Además de señalar que “Recoleta va a ser reconocida en el futuro como una de las comunas más que mayores innovaciones ha hecho en la política municipal chilena”, sentenció en el en vivo.

Rodrigo Wainrihgt: El candidato electo por Puerto Montt, prometió transformar la ciudad del sur en “la capital del turismo de la Región de Los Lagos”. Además, prometió ayudar a los emprendedores a formalizar sus empresas. “Abra su local mañana, pero va a tener seis meses para regularizar. Si en seis meses no regulariza, lo vamos a cerrar. Pero va a tener seis meses para generar recursos desde el día 1 y paralelamente buscar sus documentos. La Municipalidad tiene que ser un socio estratégico de los emprendedores”, enfatizó.

Daniel Reyes : El candidato de Chile Vamos, quien salió elegido como nuevo alcalde de La Florida en reemplazo de Rodolfo Carter, prometió combatir la delincuencia desde las bases, con una metodología utilizada en El Salvador por Nayib Bukele.

“Como su nombre lo indica es una construcción con forma de cubo, donde existen bibliotecas, salas de formación digital, oferta cultural y deportiva. Pero la gracia, es que es gestionada y administrada por los propios vecinos”. Reyes explicó que estos “CUBO” se implementarán en cinco sectores de la comuna (Nuevo Amanecer, Villa O’Higgins, Los Quillayes, Los Navíos y Santa Teresa) y serán adecuados a las necesidades y requerimientos de los propios habitantes”, señaló.

Catalina San Martín: La exEvopoli, elegida como alcaldesa de Las Condes, señaló seis propuestas que serán parte de su programa, correspondientes a “Cuidado de personas mayores, farmacia comunal, copagos y salud dental, creación de nuevo Cosam, centro de salud mental y bienestar y fomentar el deporte”. Además, se refirió a su disruptiva campaña en Only Fans. “Encuentro mucho más picante y rasca andar robando plata de la municipalidad, tener juicios en fiscalía y en contraloría producto de platas que no saben dónde están”, sentenció.

Raimundo Agliatti: El candidato electo por Rancagua, prometió “recuperar el estándar que tuvimos alguna vez en los servicios básicos que son: salud, educación, seguridad, iluminación, basura, mantención de áreas verdes y semáforos...En salud, la canasta básica de medicamentos no existe. Se han perdido insumos básicos. Ese estándar que alguna vez funcionaba como reloj, tenemos que recuperarlo”, señaló.

Agustín Iglesias: El candidato electo a alcalde de Independencia prometió “crear centros de seguridad en terreno, en diferentes sectores de la comuna, con funcionarios, cámaras y vehículos para asegurar la seguridad local”. Además, de “la primera agencia de inteligencia en Chile”. Esto incluiría la implementación de tecnología avanzada para prevenir delitos. También, “es urgente construir un nuevo CESFAM en Independencia”, expresó. Respecto a la educación, “debemos buscar apoyo privado para invertir en nuevas instituciones educativas”, indicó.

Matías Toledo: Electo con amplia mayoría como alcalde de Puente Alto, prometió rediseñar la comuna. “Queremos proponer a Puente Alto un nuevo diseño de ciudad...Un diseño con fomento productivo y acompañado de un cowork, un street center, donde participa el sector privado, el sector público, el sector municipal y la academia. Necesitamos que llegue el desarrollo, la dignidad y el progreso”, explicó.

Cadidatos Core

Sergio Morales: El candidato electo como concejero regional de Peñalolén, Macul, La Granja, San Joaquín y La Florida, señaló que uno de los pilares es la recuperación de espacios públicos, con el objetivo de mejorar la seguridad en las comunas. “Lo que tenemos que hacer nosotros es, recuperarlos, poner una buena infraestructura, con iluminación led, buenos cierres perimetrales, y una vez que tengamos eso, que sería el mínimo que nuestras comunidades merecen, además llevar ofertas deportivas, con profesores, con monitores, porque no sacamos nada con recuperar la cancha, si no generamos vida en ese lugar”, prometió.

Leslie Venegas: La elegida Core por Maipú, Cerrillos y Estación Central destacó que tiene los “conocimientos en materia de inversión pública, presupuesto público, ya lo tengo. Puedo decir que voy a llegar a resolver desde el día 1, no voy a llegar a aprender...He estado en las tres comunas por igual porque siento que para un CORE es importante representar un territorio”, enfatizó.

Candidato gobernador RM

Claudio Orrego : El actual gobernador de Santiago, que competirá en segunda vuelta con Francisco Orrego, destacó que “no basta con desear un país distinto. Hay que tener la capacidad y experiencia de cómo se construye ese país distinto”. Dentro de su primer mandato, destacó que “Yo como gobernador regional, como se dice en buen chileno, he puesto la billetera donde he puesto la boca. Es decir, hemos invertido en seguridad $158 mil millones de pesos. En 95 vehículos para Carabineros, hasta un helicóptero anti-portonazos que le compramos nosotros mismos como gobernación a Carabineros”.

Sumado a esto, él destacó la construcción de 4 nuevos cuarteles para la PDI, la compra de nuevo equipamiento tecnológico y equipos de ilusión rápida, utilizada en los allanamientos, para las 26 brigadas criminalísticas de toda la Región Metropolitana.

Además, a gendarmería le compraron los primeros tres blindados que han tenido en la RM, scanners rayos X y equipamiento para proteger a los funcionarios.

A los municipios les compraron 4 mil cámaras de vigilancia para mantener seguras las calles de sus comunas, han instalado 150 mil nuevas luminarias, compraron 170 vehículos y mil chalecos antibalas.