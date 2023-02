Sebastián Ramírez aconseja a Diego Urrutia: “No te mezcles con los que se creen dueños del humor y del stand up en Chile”

Aunque han pasado algunos días del exitoso paso de Diego Urrutia por el escenario de la Quinta Vergara, este miércoles, el otrora chico reality Sebastián Ramírez usó sus redes sociales para aconsejar al standupero de no mezclarse con los humoristas Paul Vásquez y Pedro Ruminot, quienes a su juicio “se creen dueños del humor y stand up en Chile”.

El particular consejo de Ramírez llegó luego que el periodista recibiera innumerables felicitaciones de parte del gremio de humoristas, entre los cuales estuvieron Vásquez y Ruminot.

El consejo tras show en Festival de Viña del Mar

“Juegue solo rey”, escribió el chico reality en las historias de su cuenta de Instagram, plataforma en la que profundizó los motivos de su consejo al humorista que llegó al escenario viñamarino en reemplazo de Daniel Alcaíno gracias a sus exitosas rutinas en Tik Tok.

“Diego Urrutia, no te mezcles con los que se creen dueños del humor en Chile y del stand up. Casi todos son soberbios y se les va el ángel por eso. Después no hacen reír ni a sus amigos”, inició Ramírez, quien al ritmo de una playlist del grupo Los Tres fue detallando los motivos de sus dichos.

Sebastián Ramírez aconsejó al humorista Diego Urrutia. Fuente: Instagram @tatanramirezcalderon.

“Al Paul Vásquez lo conocí una vez en el aeropuerto. Sobrao (sic), agrandado. Me tiró una talla y me reí, (pero) después le tiré una yo y ¡se enojó! Casi nos fuimos a los combos. ¡Le dije de todo! ¡No le crean a nadie! Hablo de ese wn porque lo vi ayer (martes) con una cara de felicidad para que lo enfocaran. ¡Atroz! (...) soy entero de pesao (sic)”, enfatizó el exrostro de programas de telerrealidad de Mega, quien acompañó su denuncia de una foto en la que se ve al humorista riéndose con los chistes de Urrutia y la frase “¡no te compro!.

Otro de los humoristas que fue denunciado por Ramírez fue el exClub de la Comedia.

Sebastián Ramírez denunció a Paul Vásquez. Fuente: Instagram @tatanramirezcalderon.

“No podí (sic) contar chistes y ser pesao. Otro weón pesao (sic). El Ruminot, ohhhh (...) agrandado y pesao (sic)”, escribió Ramírez en otra publicación, donde puso de fondo un mensaje recibido por un seguidor que aseguró haber conocido a Ruminot “en labores de búsqueda en el río Maipo, después de un aluvión”, y que en ese lugar el humorista se comportó como “divo, fome y desagradable”.

“Estoy saliendo con la TENS”: Benjamín Vicuña dejó loco a Diego Urrutia con brutal broma sobre su ex

Belén Mora aplaude presentación de Diego Urrutia en la Quinta Vergara con tremendo palo a Rodrigo González

Las quejas de Ramírez contra Ruminot siguieron en otras publicaciones de sus seguidores, donde uno le aseguró haber sufrido el mismo trato de parte del standupero en Pichilemu y otro lo acusó de haberlo agredido verbalmente por desconocer la dirección de un lugar que buscaba el humorista.

Sebastián Ramírez publicó en redes sociales su particular consejo al humorista Diego Urrutia. Fuente: Instagram @tatanramirezcalderon.

“¿300 mil pesos, más un viático?”: Revelan cuánto le habrían pagado a Diego Urrutia por su presentación en Viña del Mar

Otra vez el Kiwi...: protagonizó incómodo despacho fuera de la habitación de Diego Urrutia