“Es demasiado, me llega y me emociona”: Aylén Milla quedó impactada con las muestras de apoyo tras revelar que padece cáncer

Lo modelo y exchica reality Aylén Milla reconoció esta madrugada haber quedado impactada y emocionada con la masiva respuesta de sus seguidores luego de revelar, en un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, que padecía un agresivo cáncer de mama.

La argentina había sorprendido durante esta semana luego de contar en sus plataformas sociales los detalles de su enfermedad, y como ha enfrentado el doloroso proceso, a sus 33 años, de realizarse más de una decena de quimioterapias para intentar remitir su cáncer mamario.

La lucha contra el cáncer de Aylén

“Soy Aylén, 33 años, y tengo cáncer de mama, comportado como triple negativo, agresivo. Llevo 16 quimioterapias. Esta es mi historia. Mi diagnóstico es cáncer de mama, bastante agresivo. Espero no emocionarme, quiero ser breve y concisa, real y genuina (...) quiero abrir mi corazón, este es el momento adecuado, lo guardé en silencio hasta que yo considerara que estaba fuerte. Claramente, y lo digo con mucho orgullo, no tengo pelo y no me importa. No tengo cejas, pestañas y tampoco me importa. Me cansé de estar intentando fingir y usar una peluca”, fue parte del revelador testimonio con el que Aylén estremeció este jueves a su más de un millón 100 mil seguidores de Instagram. Con la incertidumbre de no saber cuál sería la reacción de sus fans, pero con la convicción y certeza que este era el momento en que debía abrir su corazón para transitar más entera su camino a la recuperación.

Claudia Conserva le envía emotivo mensaje a Aylén Milla: “Todo mi apoyo y cariño”

Y la respuesta a su revelación fue devastadora, pero a la vez sanadora para el alma de la argentina, quien a pocas horas iniciar este viernes y luego de decidir emprender un viaje fuera de Santiago, intentó responder a la avalancha de buenos deseos de sus seguidores.

“Yo sola, sabiendo...”: Aylén Milla mostró lo primero que hizo tras conocer diagnóstico de cáncer de mama

“Te quiero”: Marco Ferri sorprende con tierno mensaje a Aylén Milla tras revelar cáncer de mama

“Si me fui en plena quimioterapia a Uruguay, a la playa, también me voy ahora y que viva la vida. Esta es mi forma de llevar las cosas”, puntualizó.

Tras revelar su estado de salud, Aylén Milla decidió viajar fuera de Santiago. Fuente: Instagram @aylenmilla.

“No me alcanzan los dedos de las manos ni las horas del día para poner like y amor, y responder a cada uno de sus mensajes como me gustaría hacerlo. Pero quiero decirles que intento leer todos, que estoy demasiado agradecida por el amor que estoy recibiendo. Jamás me esperaba tanto de un video que subí, el cual dudé mucho en contrar mi cáncer”, inició Milla, quien no dudó en valorar “todo ese amor” que recibió en cientos de mensajes.

“Gracias, gracias, gracias. ¡Eternamente! Que todo ese amor se les devuelva por mil. Me dan mucha fortaleza y fuerza, no me lo esperaba, lo juro. Es demasiado, me llega y me emociona. Desde Chile hasta España y muchos países más. Estoy con mucho amor en mi pecho, y mis células lo agradecen, llenarse de amor para sanarme. Es hora de recibir sólo amor. Gracias. No tengo palabras”, concluyó.

Aylén Milla quedó impresionada con las muestras de apoyo que recibió luego de revelar que padece de un agresivo cáncer de mama. Fuente: Instagram @aylenmilla.

xxxx