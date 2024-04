Francisco Kaminski realiza reflexión en Instagram en medio de polémica por supuesta infidelidad a Carla Jara

Francisco Kaminski no está pasando días fáciles, luego que se hiciera pública su separación de Carla Jara, poco a poco se han ido conociendo los motivos, y mientras la exchica Mekano asegura que Kaminski le fue infiel con Camila Andrade, él se ha encargado de negarlo por todos los medios.

Así, durante la jornada de este jueves, la propia Carla Jara publicó un extenso mensaje en sus historias de Instagram donde cuenta lo que pasó cuando se produjo el quiebre de su relación con Francisco Kaminski, agregando los mensajes que Camila Andrade le mandó a través de WhatsApp a su exmarido a altas horas de la madrugada, instancia en la que además publicó el mensaje que ella misma le envió de vuelta.

“¿Por qué no lo pensaste, de andar hablando con Francisco el 12 de febrero, cuando te escribí directamente para decirte que habías arruinado mi matrimonio?”, fue parte de lo que escribió Carla Jara en su cuenta de Instagram, lo que no dejó indiferente a su ahora expareja, quien a través de una conversación publicada por Las Últimas Noticias, le respondió defendiendo a Andrade.

Kaminski defiende a Camila Andrade y hace reflexión desde la radio

En esa conversación, Francisco Kaminski indicó que “no sé porqué Carla hace esto, ella debiera cargarla conmigo, el tema es conmigo”, agregando que “aquí el único responsable del quiebre del matrimonio soy yo, no hay una tercera persona, todos los dardos deberían apuntarme porque yo era su marido y esto no es una pelea entre dos mujeres”.

Luego incluso aseguró que no fue infiel a Carla Jara, pero al ser consultado sobre si tendría alguna relación con Camila Andrade, Kaminski respondió que “si va a existir una relación con Camila no lo sé, no hay que escupir al cielo”, dejando abierta la puerta a cualquier posibilidad.

En ese contexto, el animador publicó una historia en su cuenta de Instagram donde dio luces de su estado anímico tras toda la polémica, escribiendo junto a una fotografía desde el estudio de radio Corazón: “Feliz viernes! Caer está permitido, levantarse es obligatorio!”.