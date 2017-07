Despidos, partidas y crisis interna: El tormentoso mes que llena de dudas al Colo Colo de Guede

Después de un mes de vacaciones y con el recuerdo intacto del torneo de Clausura perdido en las últimas fechas a manos de Universidad de Chile, Colo Colo volvió a los trabajos el pasado 19 de junio. Citados a las 09.30 horas, los jugadores del cuadro albo fueron llegando al Monumental para ponerse a trabajar bajo las órdenes de Pablo Guede con la misión de sacarse de encima esa copa perdida y pensando de lleno en el Transición. Un suave trabajo que tuvo a Óscar Opazo como la única cara nueva que llegaba a Macul.

Sin embargo, ese mismo día, se realizó una Junta de Directorio de Blanco y Negro en la Casa Alba y empezaron a llegar buenas noticias para el técnico. Tras una hora, el presidente de la concesionaria, Aníbal Mosa, le anunciaba que Jorge Valdivia volvía al club después de 11 años y ratificaba los fichajes del volante Nicolás Maturana y del portero Agustín Orión.

Hasta ahí, todo era tranquilidad. Sin embargo, desde el segundo día de pretemporada comenzaron los problemas.

La polémica desvinculación de Justo Villar

El martes 20 de junio quedó sellada la desvinculación de Justo Villar. Tras negociar su salida con la dirigencia de Blanco y Negro, luego que no sería considerado para el Transición por estar lesionado y no sería inscrito, el arquero paraguayo firmó su finiquito y al día siguiente se despidió del Monumental, donde los fanáticos que habían llegado para la fallida presentación de Jorge Valdivia le demostraron su cariño en su adiós.

La fallida presentación de Jorge Valdivia

La presentación de Jorge Valdivia estaba anunciada con bomboas y platillos para el 21 de junio. Siendo su refuerzo estrella, los albos tenían que lucirse, pero la ceremonia oficial se postergó, ya que el presidente deBlanco y Negro, Aníbal Mosa, realizó un viaje de emergencia a Puerto Montt y el Mago fue presentado al día siguiente. Además, aquella jornada fue la última de Villar en el estadio Monumental.

La detención de Esteban Pavez

Para el 22 de junio se esperaba un día de alegrías para el pueblo colocolino. La presentación de Jorge Valdivia sólo tenía que traer sonrisas en el Estadio Monumental, pero un hecho ocurrido en la madrugada cambió todo el panorama. El volante Esteban Pavez fue detenido a punta de balazos en una persecución policial por darse a la fuga tras chocar un taxi en estado de ebriedad. Una vez finalizada la presentación del Mago, el volante dio una escueta conferencia de prensa para ofrecer disculpas por su mal actuar.

Esteban Pavez dio una conferencia tras ser detenido a balazos por darse a la fuga tras un choque en estado de ebriedad / imagen: Agencia UNO

El primer problema en La Serena

El 26 de junio Colo Colo se trasladó a la cuarta región para realizar la segunda parte de su pretemporada. Al llegar a La Serena se llevaron una sorpresa: no tenían canchas para entrenar. El técnico decidió ir a la playa, pero las fuertes marejadas lo hicieron declinar de la idea.

En taxi al entrenamiento

El 27 de junio un desperfecto mecánico en el bus que trasladaba al plantel a los entrenamientos generó una insólita situación. Al fallar la máquina, los jugadores tuvieron que irse en taxi y Uber al lugar donde iban a realizar la práctica. Por si fuera poco, llegaron al lugar y sólo cumplieron un entrenamiento de 30 minutos, ya que después llegó Huachipato y utilizó las instalaciones.

El día en que casi se “rompe” Esteban Paredes

El jueves 28 Colo Colo decidió ir a entrenar por la tarde al estadio Francisco Sánchez Rumoroso y el entrenador Pablo Guede pasó un gran susto. El delantero Esteban Paredes estuvo a milímetros del desgarro por la mala condición de la cancha. Esto llevó al técnico a pedir en tres ocasiones la suspensión del amistoso que disputó a la semana siguiente ante Coquimbo Unido.

Cambio de lugar de entrenamiento

Guede no quedó conforme con las canchas de El Romeral, donde estuvieron la primera semana en La Serena, y solicitó expresamente cambiar el lugar de entrenamiento. Fue así como en la segunda semana se trasladaron al Complejo Los Llanos, ubicado en el sector de Las Compañías en La Serena, para dejar conforme al DT.

Dos partidos en el mismo día

El 5 de julio Colo Colo disputó dos amistosos. Por la mañana, Guede jugó un amistoso ante Unión Las Compañías, elenco que milita en la Tercera División B, y el DT sorprendió al alinear al equipo titular en ese encuentro. Los reservas, en tanto, disputaron por la tarde el partido ante Coquimbo Unido, que fue televisado y con venta de entradas.

Apareció Óscar Meneses

El 6 de julio, el ahora ex gerente deportivo de Blanco y Negro, Óscar Meneses apareció por la cuarta región. El directivo estaba de vacaciones y la situación no tenía nada contento a Guede. Ese mismo día, Valdivia firmó su contrato con los albos.

El debut extraoficial del Mago

El 8 de julio, Colo Colo cumplió con su último entrenamiento antes de su estreno en la Copa Chile. En la jornada matinal disputaron un nuevo amistoso ante Unión Las Compañías, donde Jorge Valdivia sumó sus primeros 20 minutos.

El comienzo de una debacle en Colo Colo

El domingo 9 de julio de fue el estreno de Colo Colo. El actual campeón de Copa Chile fue vapuleado 4 a 1 por La Serena en el partido de ida de la primera ronda de Copa Chile. Tras la estrepitosa goleada se generó una crisis interna y un referente encaró a sus compañeros en el camarín y recibió la respuesta de otro miembro del plantel. Además, el cuerpo técnico también realizó una dura crítica al equipo por no mostrar nada de lo trabajado en la pretemporada. “Fuimos un desastre, una vergüenza”, dijo Pablo Guede en una escueta conferencia de prensa.

Las caras tras ser goleados por La Serena lo decían todo / imagen: Agencia UNO

El quiebre con Julio Barroso

Tras la caída en La Serena, el entrenador “cargó” con Julio Barroso. Era tanto el descontento con el jugador que no fue considerado en el equipo titular para la Noche Alba y sólo disputó el segundo tiempo, donde el técnico dispuso de un equipo de suplentes.

La omisión al nombre de Pablo Guede

El 12 de julio se realizó la Noche Alba y la dirigencia de Blanco y Negro realizó una “movida” que le resultó. Ante los cuestionamientos al DT por la goleada sufrida en Copa Chile, optaron por no mencionar el nombre de Pablo Guede. Cuando fue presentado el plantel oficial, no fue mencionado el cuerpo técnico. Después, cuando dieron la alineación, nuevamente omitieron el nombre del argentino.

El transfer de Jorge Valdivia

Cuando terminó la Noche Alba, Jorge Valdivia anunció que ya estaba disponible para disputar la revancha ante La Serena por Copa Chile, ya que había llegado su transfer desde los Emiratos Árabes Unidos. Sin embargo, eso no fue así, y sólo había llegado el finiquito, pero el CTI recién iba a estar en el país el domingo, con lo que se perdería el duelo ante los Granates a disputarse el sábado.

El despido de Óscar Meneses

El 14 de julio se vivió un día intenso en el plano dirigencial. A primera hora se juntó la Comisión Fútbol para estudiar las ofertas que habían recibido por Esteban Pavez, Andrés Vilches y Octavio Rivero. Además, se le solicitó la renuncia a Óscar Meneses, a quien responsabilizaron como el culpable por la demora en la llegada del CTI del Mago. El dirigente quedó en dar una respuesta por la tarde. Tras la final de la Sub 19, donde Mosa asistió para presenciar el encuentro entre Colo Colo y Santiago Wanderers, tuvo que volver raudamente al estadio Monumental para escuchar la respuesta del gerente deportivo.

La reunión fue larga, se extendió por casi dos horas, y finalmente se llegó a un “mutuo acuerdo” para despedir a Meneses a cambio de seis meses de los 12 que le restaban de contrato.

La polémica suspensión de la revancha por Copa Chile

El 15 de julio se debía disputar la revancha ante La Serena, pero la nieve que cayó en la madrugada sobre Santiago obligó a suspender el partido. La ANFP lo reprogramó para el día martes, pero después declinó en la decisión y se suspendió hasta nuevo aviso. Dicha situación generó la molestia desde la dirigencia Papayera, quienes rechazaron la determinación adoptada por el ente rector del fútbol y acusaron de dar plazo para la llegada del transfer de Jorge Valdivia.

La nieve en el Monumental no dejó jugar el partido / imagen: Agencia UNO

Llegó el transfer del Mago

Tal como estaba programado, el domingo 16 de julio llegó a las oficinas de Colo Colo el fax con el transfer de Jorge Valdivia. Con esto, el Mago quedó habilitado para disputar un duelo oficial en los albos.

El complicado presente de Gonzalo fierro

El domingo 16 de julio Colo Colo entrenó en la cancha 2 y dispuso del típico partido entre titular y suplentes, pero con un detalle particular: el ex capitán Gonzalo Fierro no fue considerado en ninguno de los equipos y tuvo que entrenar junto al staff técnico.

Las manos negras que favorecen a Colo Colo

Era tanta la molestia al interior de la dirigencia de La Serena, que el lunes 17 aseguraron que habían manos negras para favorecer a Colo Colo de sacar ventaja deportiva. A esas alturas, el CTI del Mago ya estaba en Macul.

La oferta de Peñarol por Esteban Paredes

El mismo lunes, el delantero Esteban Paredes confirmó que manejaba una oferta de Peñarol y que le seducía partir al gigante uruguayo. El Tanque finaliza contrato en diciembre y puede negociar como jugador libre. Dicha situación alertó a Blanco y Negro, ya que buscarán retener al goleador. Paredes quiere un contrato por dos años y en ByN le quieren ofrecer un vinculo por un año, extendible por uno más si cumple ciertas cláusulas.

Las amenazas a Aníbal Mosa y Blanco y Negro

Si los problemas no bastaran, el Estadio Monunental amaneció el martes con duros rayados contra Aníbal Mosa y la concesionaria que comanda a Colo Colo. Amenazas de muerte y hasta coronas de flores aparecieron en Macul.

El adiós de Esteban Pavez

Este martes se materializó la partida de Esteban Pavez. La dirigencia de ByN, luego de la presión ejercida por el volante para partir, aceptó el lunes la oferta de Atlético Paranaense y el jugador emigró a Brasil tras la compra del 40 por ciento del pase en 700 mil dólares. El volante será una baja para Guede, quien ya tiene variantes para reemplazarlo.