“Como un sueño cumplido”: Celeste Viel quedó “en shock” con gesto de fans que lograron que apareciera en Times Square

Emocionada hasta las lágrimas y en estado de “shock” quedó este domingo la representante chilena al Miss Universo 2023, Celeste Viel, quien en sus redes sociales compartió el gesto de sus fanáticos, quienes lograron que su imagen apareciera en una de las pantallas gigantes más icónicas de Times Square, en Nueva York.

Una impactante fotografía de la modelo e hija del actor y conductor Felipe Viel, que adornó por horas la famosa esquina dominada por rascacielos y pantallas, y que dejó a la chilena aún más comprometida en su misión de representar al país en el concurso de belleza.

El compromiso de Celeste con Miss Universo

“Fue una sorpresa total, me emocioné muchísimo al abrir Instagram y ver el video. Estoy con el corazón lleno, agradecida de todos los fans que me han apoyado. Los chilenos me han tirado tanta fuerza, amor y cariño, que me siento lista para conquistar el universo”, confesó en lun.com la joven de 24 años, quien ha sido una de las concursantes más destacadas en la previa al evento del próximo sábado 18 de noviembre.

“Quedé en shock. Yo me acuerdo a los 12 años, la primera vez que pisé Nueva York, mirar todas las pantallas y sentir que el mundo era tan grande y tenía tantos sueños por cumplir. Verme ahora en esas pantallas es com un sueño cumplido y todo gracias al equipo Team Celestiales, que son los fans que me han apoyado”, agregó Celeste, quien por estos días alista su participación en el Miss Universo en El Salvador, la sede del concurso de belleza.

“Estamos todos los días con ensayos, cenas en la noche, eventos, conociendo más de El Salvador y compartiendo mucho con las candidatas. Ha sido una experiencia única, inolvidable y estoy disfrutando cada momento. Es bastante intenso, pero ya falta poco para la noche final”, finalizó.

Celeste Viel quedó emocionada con el gesto de sus fanáticos en el Madison Square Garden. Fuente: Instagram @celeviel.

