Gran polémica por aumento 2023 de cien pesos per cápita en la Atención Primaria de Salud

Sorpresa causó la información sobre el aumento presupuestario de cien pesos por paciente en 2023 para la Atención Primaria de Salud (APS), una cifra muy menor y que se refiere al denominado “per cápita basal”.

Con un incremento de un 1,04% según la Dirección de Presupuestos, se pasa de $9.618 a $9.718 por cada usuario del sistema público de salud. Y esos cien pesos corresponden a lo que el Estado les entrega a los consultorios por cada uno de sus pacientes inscritos.

“Esto es un tremendo error técnico, que lleva a un problema político. Desde 2017 decimos que el per cápita debería ser a lo menos de diez mil pesos. Ahora está por sobre los nueve mil y la Comisión de Productividad estatal indica que no debería ser menor de doce mil. Este ítem ha sido históricamente subfinanciado”, dijo el secretario nacional del Colegio Médico, Colmed, José Miguel Bernucci.

El doctor añadió que “es muy mala la señal que se da desde un Gobierno que busca la universalización de la APS y al que se supone que le importa mucho el sector... En una reunión, el director de Fonasa (Camilo Cid) nos señaló que aunque el aumento es muy exiguo, habría un gasto importante en inversiones con la construcción de más de cien centros de salud en este periodo”.

“Pero esperamos que con la discusión presupuestaria en el Congreso sea mejorada esta baja cifra per cápita. Hay espacio para mejorar y no somos partidarios de un paro, pues éticamente no queremos perjudicar a los usuarios”.

LA VOZ DE LA CONFUSAM

Desde la Confederación Nacional de Funcionarios de Salud Municipalizada, Confusam, su presidenta Gabriela Flores fue muy dura al analizar la propuesta para la APS.

“Nos citaron al Congreso esta semana para participar de la discusión sobre este grave tema, pues el Gobierno está entregando por persona una moneda que no alcanza ni para comprar un caramelo. Se sube un 1,04%, y lo histórico siempre ha sido un 10%. El año pasado con el Gobierno de derecha de Sebastián Piñera logramos aumentar el per cápita en mil pesos”.

La sindicalista agregó que “la actual administración dice en su programa que quiere fortalecer la APS, pero aquí se les cayó el discurso, aunque tienen respuesta para todo. El director de Fonasa declaró que habrá más plata en inversión. ¿Y de qué sirve eso si no están los recursos para que funcione la salud en los municipios del país? Además, los Cesfam nuevos serán solo 18, el resto es retomar proyectos botados”.

“Estamos en un estado de alerta nacional, pues si no hay una mejoría nos vamos a movilizar en una fecha todavía no determinada por un reajuste digno”.

MUNICIPIOS: “ES UNA VERDADERA BURLA”

El Alcalde de La Granja y presidente de la Comisión de Salud Pública de la Asociación Chilena de Municipalidades, ACHM, Felipe Delpin, calificó con rudeza la propuesta gubernamental.

“Esta es una verdadera burla. El Gobierno siempre dijo que hay que fortalecer a la APS, por lo que se esperaba realismo en la propuesta. Nadie pensaba en cien pesos, que nada cubren. En verdad, no crece el per cápita y parece que a las autoridades centrales no les interesa la APS, donde se atiende cerca del 90% de la población y es quizás el servicio más importante que prestan los municipios”.

El edil puntualizó que “no se reconoce todo lo que la APS hizo en la pandemia con recursos enviados desde un Gobierno de derecha. Hay que reconocer que Sebastián Piñera entregó bastantes fondos a los municipios, lo que no vemos ahora”.

“Ojalá que en el Congreso esto mejore y el reajuste sea sobre mil pesos, pues esa cifra mostraría que de verdad al Gobierno le interesa la salud pública. Se requiere de voluntad política del Presidente, y tenemos apoyo de todos los sectores para lograr un aumento”.

LAS EXPLICACIONES DEL MINSAL

El subsecretario de Redes Asistenciales, Fernando Araos, es quien desde el Ministerio de Salud explicó el alza propuesto de cien pesos per cápita en la APS para 2023.

“El presupuesto que se está discutiendo en el Congreso contempla un aumento del 5,1% para la APS municipal, más de 2,6 billones de pesos, incorporando distintos programas. Uno de ellos es el per cápita, pero hay otros especiales, como el de inversiones, con 140 mil millones de pesos para tener el año próximo 18 centros nuevos. Y en beneficio directo de las personas son más de 150 mil millones de pesos de aumento”, declaró.

La autoridad sanitaria precisó que “lo que se propone es importante, con un aumento superior en promedio al del país. Esto se encuentra en discusión en el Congreso y por supuesto que escuchamos todas las opiniones, pues el tema no está zanjado. Estamos abiertos a conversar con alcaldes, parlamentarios y gremios, y tomamos nota de diversas fuentes para llegar pronto a un acuerdo”.

“El Parlamento es el espacio para resolver. El per cápita es un modo de financiar, y hay refuerzos en cáncer, cuidados paliativos, salud mental, recuperación de los cuidados e imágenes diagnósticas” , cerró Fernando Araos.

El exministro de Salud y ahora presidente del Instituto de Políticas Públicas en Salud de la Universidad San Sebastián, el doctor Enrique Paris, dijo que “todos los Gobiernos proponen un reajuste bajo y el per cápita queda para el final. Siempre hay un margen para discutirlo, aunque eso significa modificar otros ítems. A la larga el Minsal propone, pero el Congreso dispone”.