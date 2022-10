Baja del 33% en presupuesto de los Liceos Bicentenario abre debate sobre su futuro

Amplia es la polémica desatada por el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, por sus dichos de la semana pasada sobre los Liceos Bicentenario, programa enfocado en la educación media y que comenzó en 2010 con 60 colegios en el primer periodo del Presidente Sebastián Piñera, y hoy abarca a 320 establecimientos en todo el país.

“Ese es un programa que se está terminando de manera gradual. Los Liceos Bicentenario fueron una gran apuesta del Gobierno de Piñera y no ha habido nuevas convocatorias desde 2020″ , señaló en una entrevista con Radio Pauta el titular del Mineduc.

[ Ministro de Educación se toma con humor su lapsus: “Así de comprometido estoy con la inclusión” ]

“Vamos a ir viendo gradualmente cómo este proyecto tendrá cada año menos recursos asociados, porque los compromisos se van terminando” , añadió el secretario de Estado, quien luego precisó sus palabras en un hilo de Twitter.

“Los Liceos Bicentenario no solo continuarán existiendo, sino que serán apoyados y acompañados por el Estado, al igual que todos los establecimientos públicos del país que reciben financiamiento estatal... Los Liceos Bicentenario seguirán recibiendo los recursos asignados a sus convenios... Nuestro Gobierno busca la excelencia educativa como una norma, por lo que redoblaremos los esfuerzos para que así sea, aprovechando este programa (Liceos Bicentenario) y otros que desarrollen aprendizajes integrales” , escribió Ávila en redes sociales.

[ Los números azules de los Liceos Bicentenario que amenazan la hegemonía de los emblemáticos ]

Lo concreto es que en el Presupuesto 2023 hay una baja de 32,98% en los aportes a los 320 Liceos Bicentenario, que reciben un sello que acredita su excelencia tras postular a aportes financieros y acompañamiento de los proyectos para mejorar sus resultados educativos.

(ANDRES PINA/ATON CHILE/ANDRES PINA/ATON CHILE)

A FAVOR Y EN CONTRA

El exministro de Educación en el segundo periodo de Piñera, el abogado Raúl Figueroa, dijo que “las declaraciones del ministro Ávila han sido erráticas y causan incertidumbre. El programa nunca fue pensado para que terminara. Es todo lo contrario, pues la meta es que desde los Liceos Bicentenario se generen políticas que mejoren todo el sistema”.

“El dinero es entregado de una vez, pero lo esencial es el acompañamiento. Y los resultados muestran que el programa debe seguir, sin olvidar el potenciamiento del resto de la educación pública”, añadió el ahora director ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello.

[ ¿Cómo planificar la educación de mis hijos? ]

Y Adriana Delpiano, ministra de Educación en el segundo mandato de la Presidenta Michelle Bachelet, reconoció que “yo nunca fui partidaria de los los Liceos Bicentenario, que abarcan a una pequeña parte de los estudiantes secundarios y por eso son fuente de exclusión. Acá hay que tratar de que todos los estudiantes tengan las mismas oportunidades y mejorar la infraestructura de todos los colegios”.

“Hay que seguir apoyando a los 320 Liceos Bicentenario, pero hay que evaluarlos. Y deben tender a convertirse en colegios experimentales e innovadores que irradien sus experiencias a otros, tal como se ha hecho antes”, cerró la asistente social.

(RAUL ZAMORA/ATON CHILE/RAUL ZAMORA/ATON CHILE)

UN PROGRAMA “CONTROVERSIAL DESDE EL INICIO”

Por su parte el académico de la Facultad de Educación de la Universidad Diego Portales, Gonzalo Muñoz, detalló que “se generó una falsa polémica, porque los recursos nunca fueron pensados de manera permanente, ya que ello es insostenible en el tiempo. Se postula, se firma el convenio si se es aceptado y se paga. Y el Gobierno ya dijo que se seguirá apoyando a los 320 Liceos Bicentenario que hay”.

El profesor puntualizó que “este programa ha sido controversial desde el inicio, por eso genera debate. No hay que olvidar que, como en todo, en educación los recursos son escasos. Y por eso es polémico que se pongan de forma importante recursos solo en algunos pocos establecimientos en desmedro del resto” .

[ 40 nuevos Liceos Bicentenario beneficiarán a 32 mil estudiantes: Mineduc hará énfasis en la formación técnica ]

Según Gonzalo Muñoz, “hay que mejorar la calidad de todos los establecimientos. Tenemos dos mil liceos y este programa crea un dilema ético al centrarse hasta ahora en 320. En todo caso, no hay una sola respuesta. aunque lo ideal es que todo lo bueno hecho en los Liceos Bicentenario sea apoyado y también llevado al resto del país, pues concentrarse únicamente en un grupo de colegios puede ser negativo para el resto del sistema”.

Diputados de RN la dejaron una carta en La Moneda pidiendo que se mantengan los fondos para los Liceos Bicentenario. (Comunicaciones RN)

CARTA EN LA MONEDA Y RESPUESTA DE HACIENDA

Diputados de Renovación Nacional le pidieron al Presidente Gabriel Boric que no caiga el aporte a los Liceos Bicentenario, por ello algunos representantes de la bancada del partido opositor llegaron ayer al Palacio de La Moneda para dejarle una carta al Primer Mandatario.

La parlamentaria Sara Concha, de la Comisión de Educación, indicó que “le solicitamos al Presidente que reflexione sobre los Liceos Bicentenario e instruya al ministro de Educación para que no sea rebajado el presupuesto de estos establecimientos con excelencia académica, en los que muchos estudiantes y sus familias han puesto sus esperanzas de un futuro mejor”.

La diputada complementó declarando que “en caso contrario, nos pondremos más duros para manifestar nuestro descontento al analizar la Ley de Presupuesto. No podemos nivelar hacia abajo. Hay que seguir apoyando a quienes más lo necesitan y se esfuerzan”.

[ Mario Marcel explicó porqué aceptó ser Ministro de Hacienda del Presidente Gabriel Boric ]

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, respondió ante la amenaza relativa al Presupuesto 2023 que “los recursos para los Liceos Bicentenario no se van a reducir. Esos establecimientos no recibirán menos recursos que los que recibían hasta ahora. Lo que ocurre es que la expansión del programa es algo que el Ministerio de Educación no ha priorizado”.

“El hecho de que se apoye a determinados establecimientos educacionales no quiere decir que esos programas se vayan expandiendo hasta el infinito. Tiene que haber un límite y un momento en el que eso se balancea con otras prioridades del Mineduc”.

“Pero hay que recalcar que no se les están quitando fondos a los Liceos Bicentenario, y eso es muy importante que lo entiendan los padres, apoderados y los alumnos y las alumnas de esos colegios, quienes han conseguido importantes logros en los últimos años”, concluyó el ministro de Hacienda.