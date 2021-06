“No te da para más que vender tu cuerpo”: Cata Vallejos revela ofensivos y violentos mensajes recibidos

Las redes sociales no perdonan. Y bien lo sabe Cata Vallejos, la influencer que ha tenido complejos meses por hacer polémicas declaraciones.

Durante la segunda quincena de abril la exparticipante de “Calle 7” dejó la grande porque viajó a reunirse con su pololo cuando las fronteras se encontraban cerradas salvo para casos de emergencia. Se trató de un problema que escaló rápidamente porque Vallejos dio una respuesta que causó gran molestia, al decir “La que puede, puede”. Tras ello, explicó cómo recibió su permiso para viajar y emplazó a Vasco Moulian por todo lo dicho contra ella.

Cuando las aguas parecían haberse calmado, a fines de mayo la joven modelo se vio envuelta en una nueva polémica. Esto, porque aseguró que no se vacunaría contra el coronavirus. Lo que empeoró la molestia contra su postura fueron las razones que dio para no inocularse, pues dijo frases lamentables. Algunos ejemplos son: “Tengo las defensas fuertes, así que no tengo miedo al virus”. Y

“Yo ya tuve el coronavirus, ya tengo los anticuerpos, por lo tanto es lo mismo que tuviera la vacuna”.

Tras esto, la influencer generó rechazo tanto en usuarios de redes sociales como en rostros de televisión. Ese fue el caso de María Luisa Godoy, José Antonio Neme y, claro, Vasco Moulian. Este último incluso le dijo “Quédate callada”.

Tras esto, la joven contó que le habían deseado la muerte por sus opiniones acerca de la vacuna. Además, algunos usuarios de Instagram comenzaron una campaña para que las marcas con las que trabaja no siguieran con ella.

Ya a fines de la semana pasada hizo un mea culpa y dijo: “Volví a ver los videos y hago un mea culpa: me equivoqué. Me equivoqué y cometí un error de afirmar que solo con mis defensas y que me alimento bien puedo combatir cualquier enfermedad siendo que nadie tiene la vida asegurada”.

Pero esta disculpa no parece ser suficiente. Porque ahora Cata Vallejos reveló una serie de violentos mensajes que le han seguido llegando en Instagram. “Eres una hue**na de mierda ignorante. Que ahora estés reculando porque distintas marcas a las que representas te iban a mandar al hoyo. Y pidiendo disculpas la hue**na. Ojalá te dé el covid y te mueras tú y toda tu familia de mierda”. Entre otras frases, también le escribieron, “Y no se trata de irreverencia sino que la única neurona que tienes no te da para más que vender tu cuerpo. Eres como una prostituta encubierta”.

Sobre estos mensajes enviados de manera directa a Vallejos y dados a conocer en una story de Instagram, la influencer escribió: “¿Hace falta tanta maldad? Cosas así me llegan… y las personas que no dan la cara”.