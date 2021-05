Una oposición confundida: usa Iphone pero vive en el siglo XX

La oposición confundida. La antigua Concertación y el Frente Amplio tenían ante sí una prueba de fuego: ver cómo ir unidos las elecciones presidenciales de noviembre. Por meses hablaron de la unidad. Y en las últimas horas, cuando expira el plazo para inscribir primarias legales ante el Servel, no han sido capaces de conseguirlo. En medio de candidaturas que se bajan (3), vetos (1) y pasadas de cuenta (1).

El resultado de las elecciones del sábado y el domingo ofreció un mensaje elocuente: un amplio triunfo de los independientes en los constituyentes, seguido de una crecimiento importante del Frente Amplio y un duro mazazo a la ex Concertación. En especial a la DC, que sacó apenas dos constituyentes: un militante partidario y un independiente.

Una muestra de esta oposición confundida se empezó a mostrar este lunes 19. Primero la presidenta del Senado, Yasna Provoste, dijo públicamente que el presidente de su partido, el DC Fuad Chahín, la llamó para preguntarle si ella estaría disponible para ser la candidata del partido en unas primarias. Eso pese a que aún seguía vigente la postulación oficial del partido, Ximena Rincón.

Este primer episodio acabó con Provoste diciendo que no era el momento. Y también con Fuad Chahín renunciando a la presidencia del partido (Provoste dijo que eso tendría que haberlo hecho el domingo) y finalmente con Rincón siendo proclamara por la junta del partido como su candidata presidencial… pero no de forma unánime, sino que con alrededor de 59% de los votos.

Ximena Rincón, electa en unas primarias como candidata a principios de este año 2021, se declaró en reflexión. Este martes depuso su candidatura. Lo cual da pie a lo pasó después con los otros partidos de esta oposición confundida.

Heraldo y Narváez

A las 16 horas el excanciller de Bachelet Heraldo Muñoz, líder del PPD, dijo que deponía su candidatura presidencial y apoyaba a la abanderada del PS Paula Narváez. Esta también fue ministra de Bachelet: ejerció como vocera. Narváez le agradeció el apoyo.

A las pocas horas se supo que la DC no iba a llevar candidatos para esta primaria legal. Provoste había rechazado el ofrecimiento por segunda vez. En un lenguaje apto sólo para políticos, a la salida de la junta nacional DC de este miércoles, Joanna Pérez dijo cuál era la situación.

“La junta nacional ha conversado con la senadora Yasna Provoste y le ha pedido que pueda estar disponible en algún minuto. Ella ha mencionado que está disponible pero no improvisando y por tanto escuchando a los territorios. No podemos a última hora improvisar”, dijo. Con eso se entendía que ahora no tenían candidato.

Oposición confundida: ¿último capítulo?

Sin embargo, la mayor novedad de esta oposición confundida, se dio cuando faltaban tres horas para el cierre de la inscripción de candidaturas para las primarias legales. Se suponía que Narváez, el candidato del PC Daniel Jadue y el del FA Gabriel Boric competirían en una elección que cerraría meses de roces. Pero no está siendo así.

Convergencia Social, el partido de Boric, le puso trabas a que el Partido Liberal, Nuevo Trato y el PPD fueran parte de este acuerdo. Ellos, en la práctica, no los querían en su fiesta. Y como ahora todo se hace en público pasó lo siguiente: Paula Narváez dijo que “ellos se han farreado está oportunidad y no dan garantías de gobernabilidad para Chile”.

No era el fin de la historia para esta oposición confundida. Enterados de que Convergencia Social estaba poniendo problemas, Revolución Democrática, el partido de Giorgio Jackson, está ahora poniendo en duda que mantenga su apoyo a Boric en caso de que prospere este veto.

A través de sus cuentas de Twitter –era que no- varios dirigentes de RD han dicho que ellos no participaron de la junta de firmas para apuntalar al diputado por Magallanes para encontrarse al final del camino con esto.

Juntamos firmas con un objetivo claro liderado por @gabrielboric. No es tiempo de exclusiones, tenemos la oportunidad de transformar Chile y construir mayoria, que sea el pueblo el que decida. No nos equivoquemos, la oportunidad es la primaria amplia. Esto no ha terminado. — Catalina Pérez Diputada (@CatalinaPerezS) May 20, 2021