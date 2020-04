La Real Academia de la Lengua Española (RAE) es el organismo que se dedica a regular nuestro "hablamiento" y la forma en que escribimos todos los que tenemos al español como nuestra lengua nativa.

Por eso sus consejeros están siempre revisando las palabras nuevas que van surgiendo y adoptándose debido a la tecnología o a creaciones coloquiales que surgen desde las diferentes comunidades.

Y esto ha dejado más de alguna polémica, especialmente cuando la regla que se impone desde la RAE no es de gusto de los hablantes hispanos.

Con tilde o sin tilde: RAE aclara polémica por la palabras "solo" y "este" La RAe nunca dijo que se revertía la medida, sólo un asesor reconoció que había sido un error.

Feminazi, guasap, sólo y sexo débil

Desde el 2017, para no ir tan atrás, la RAE se ha enfrascado en varias polémicas, principalmente luego de comunicar sus cambios a través de Twitter.

En diciembre de ese año y luego que se reunieran más de 160 mil firmas en la plataforma Change.org la Real Academia actualizó su Diccionario incluyendo en la definición de la expresión "sexo débil" una marca de uso que indicará que se ésta se utiliza "con intención despectiva o discriminatoria".

Seis meses más tarde, en junio de 2018, la polémica fue protagonizada por la concejala UDI por Colina, Soledad Vial Cummins, quien se enfrascó en una pelea con el organismo por las tildes en el demostrativo neutro "eso".

Luego de una pelea con el periodista Daniel Matamala, la conceja tildó la palabra lo que hizo que tuiteros involucraran a la RAE para corregirla. "Es incorrecto escribir «eso» con tilde. Los demostrativos neutros «esto», «eso», «aquello» no llevan tilde diacrítica porque siempre son pronombres y no pueden interpretarse como determinantes, por lo que no hay riesgo de ambigüedad", escribioó en esa oportunidad el organismo.

¿Y cómo se escribe la risa?

En agosto de este mismo año, la RAE generó molestia al tratar de definir el término "feminazi". "La voz «feminazi» (acrónimo de «feminista» + «nazi») se utiliza con intención despectiva con el sentido de 'feminista radicalizada"", escribieron desde la cuenta oficial del organismo.

Tras su intervención en la pelea, las críticas al organismo surgieron de inmediato. "La rae legitimando un insulto al movimiento feminista y a lo pueblos víctimas del nazismo. estos tipos son todo lo que está mal", sentenció @Oopsidupsi.

Al final de 2018, en noviembre, la polémica volvió por la forma en la que se debe escribir WhatsApp en español. En esa oportunidad se analizó "los elementos de apoyo, emoticonos y otros reflejos de la oralidad, así como los neologismos, préstamos y extranjerismos, se estudian en detalle el correo electrónico, las páginas web, el periodismo digital, los chats, los guasaps y la mensajería instantánea, y, en fin, el complejo fenómeno de las redes sociales".

Uno de los ejemplos más concretos de este contenido es el reconocimiento y aceptación de la palabra Wasap, una castellanización de la palabra en inglés WhatsApp, que es mejor que usar Guasap.

El año 2019 tampoco estuvo exento de cambios y algunas polémicas por el "nuevo" lenguaje. El 20 de febrero de ese año, eso sí la RAE se llevó todos los aplausos por la forma en que corrigió a tuitero por la palabra "marrona".

" # RAEconsultas Hay adjetivos de dos terminaciones, como «rojo, -ja», «amarillo, -lla» o «listo, -ta», y otros de una sola terminación, válida para el masculino y para el femenino, como «marrón», «azul» o «imbécil».", escribió el CM de la RAE, recibiendo el apoyo de las redes.

Esto ocurrió un par de días después de que respondiera si la frase "Te invito a mi casa a ver Netflix se escribe con G o con J".

Ante lo que respondió " # RAEconsultas En cualquiera de sus acepciones, en el verbo «coger» se escriben con «g» las formas en que el sonido [j] va ante «e», «i»: coger, cogía; y con «j» las formas en que ese sonido va ante «a», «o»: cojo, cojamos".

La Real Academia de la Lengua Española también nos aclaró el 2019 como se escribe la risa en español. "En español, la reproducción de la risa es «ja, ja, ja», separando los elementos repetidos con comas. Cada «ja» de la risa es tónico, por lo que no es adecuado escribirlos seguidos como una palabra llana. La forma «ha» corresponde al inglés", precisaron.

Otro caso en que la RAE llamó la atención ese año, fue cuando explicó que significa la palabra "evenir" luego que la investigadora de la Fundación Jaime Guzmán, Daniela Carrasco, transformara en tendencia la palabra en su país, usada en una columna publicada en el diario La Tercera, con motivo del aniversario de los 50 años del festival de Woodstock.

En septiembre de 2019 en tanto, volvió a aclarar una vez más una de las mayores dudas que existe, cómo se escribe efectivamente ese mes. La Real Academia de la Lengua Española (RAE) aclaró que setiembre y septiembre están correctas. Eso sí, la forma culta de nombrar al noveno mes del año es con p, o sea, septiembre.